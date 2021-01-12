SURVİVOR 2021'DE DİSKALİFİYE ŞOKU!

'Kırmızı alarm durumu' var diyerek söze başlayan Acun Ilıcalı konseyde Reşat'a yaşanan sakatlığın nasıl meydana geldiğini sordu.

Reşat: "Ayağımda çok bir ağrı hissetmiyorum ama düne göre bugün biraz daha morardı, şişti. O oyunu istiyorduk, yatacak yerimiz yoktu. Son oyuna Poyraz çıktı öfkemi kontrol edebiliyorum ama sevincimi kontrol edemedim. Durduğumuz yerden atladım karşıya. O anda bir şey hissetmedim."

'Benim aldığım bilgiye göre senin Survivor'a devam edememe ihtimalin var' diyen Acun Ilıcalı duruma bakılacağını ifade etti.



