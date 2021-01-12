Survivor 2021 büyük bir heyecanla başladı ve dün akşamki bölümde Acun Ilıcalı kırmızı alarm verilen bir durum olduğunu açıklayınca gergin bir ada konseyi yaşandı. Yarışmacıların duygusal anlar yaşadığı ada konseyinde Survivor 2021'ye devam edemeyecek ismin kim olduğu açıklandı? İkinci dokunulmazlık için en iyi mücadeleyi veren her iki takımdan sadece biri şanslı oldu. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?
SURVIVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yeni sezonu geçtiğimiz günlerde başlayan Survivor 2021'in bugünkü bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana parkur mücadelelerine sahne olan son bölümde en önce hedeflenen sayıya erişenler dokunulmazlığın sahibi oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yarışmada an itibariyle sona eren dokunulmazlık oyununda 10 - 8'lik skorla dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Öte yandan oyun sonrası yapılan 2. ada konseyinde gönüllüler takımı arasında yapılan oylama sonrasında Dora 2. eleme adayı olarak seçildi.
SURVIVOR 2021 İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?
Survivor 2021'in ilk eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan ada konseyinde belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylama sonrasında eleme adayı olarak SENA seçildi.
SURVİVOR 2021'DE DİSKALİFİYE ŞOKU!
'Kırmızı alarm durumu' var diyerek söze başlayan Acun Ilıcalı konseyde Reşat'a yaşanan sakatlığın nasıl meydana geldiğini sordu.
Reşat: "Ayağımda çok bir ağrı hissetmiyorum ama düne göre bugün biraz daha morardı, şişti. O oyunu istiyorduk, yatacak yerimiz yoktu. Son oyuna Poyraz çıktı öfkemi kontrol edebiliyorum ama sevincimi kontrol edemedim. Durduğumuz yerden atladım karşıya. O anda bir şey hissetmedim."
'Benim aldığım bilgiye göre senin Survivor'a devam edememe ihtimalin var' diyen Acun Ilıcalı duruma bakılacağını ifade etti.