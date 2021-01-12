Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Birbirinden heyecanlı sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz Naci ve Safiye'nin kavgası en çok dikkat çeken detay oldu. Safiye'nin kovdoğu Naci gözyaşları ile yere yığılınca ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılacak mı?
MASUMLAR APARTMANI 17. BÖLÜM FRAGMANI
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmayan dizinin yeni bölümü 12 Ocak Salı yani bu akşam TRT 1'de yayınlanacak.
Han ve İnci'nin evliliğini öğrenmek Safiye'nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir. Naci ise Safiye'nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye'yi zaptedemeyince Han'dan yardım isterler. Han'la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.
MASUMLAR APARTMANI'NIN NACİ'Sİ TANSEL ÖNGEL ÖLDÜ MÜ?
Masumlar Apartmanı 17.bölüm fragmanında Safiye'nin Naci'ye sinirle 'Seni istemiyorum' demesi ve ardından Naci'nin ağlayarak yere yığılması herkesi meraklandırdı. İlerleyen bölümlerde Naci'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak…
TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
Tansel Öngel, 24 Eylül 1976'da doğdu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.
Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.
ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan
Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert
Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi
Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti
Geniş Aile (2010) : Cihangir (KonukOyuncu)
Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali
Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın
Elveda Derken (2007) : Kerim
Adak (2006) : Zeynel
Güz Yangını (2005) : Kerem
Kaybolan Yıllar (2006) -konuk oyuncu
Avrupa Yakası (2005) : Demir
Uy Başuma Gelenler (2004) : (Volkan)
Bizim Köyün Şarkısı (2018)
Babamın Kanatları (2016) - Resul
Son Mektup / Film (2015) : Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı
Mucize (2014) - Cemilo
Dekupe(Kısa Film) (2011) - Serkan
Kısmet(Kısa Film) (2004) - Kadir