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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın kardeşini görenler şaştı kaldı! Eşiyle herkesi güldüren Merve Dizdar...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. 34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar eşinin Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Gürhan Altundaşar olduğunu görünce çok şaşırmıştı. Geçtiğimiz günlerde eşiyle 'ev hali videosu' yüzleri gülümseten, sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Hakkındaki bilinmeyenler detaylarla gündeme gelen Merve Dizdar'ın kardeşini görenler ilk başta pek benzetemese de kardeşlerini gülüşleri birbirinin aynısı gibi.

12.01.2021 12:19 - Son Güncelleme: 12.01.2021 12:19
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın kardeşini görenler şaştı kaldı! Eşiyle herkesi güldüren Merve Dizdar...

Son dönemin en çok konuşulan ve hakkında araştırma yapılan isimlerinin başında geliyor 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar'la mutlu bir evlilik yürüten Merve Dizdar'ın ablası Gözde'yi görenler şaştı kaldı.

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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın kardeşini görenler şaştı kaldı! Eşiyle herkesi güldüren Merve Dizdar...

İlk bakışta birbirlerini andırmayan kardeşlerin gülüşleri birbirinin aynısı gibi. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın kardeşini görenler şaştı kaldı! Eşiyle herkesi güldüren Merve Dizdar...

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın kardeşini görenler şaştı kaldı! Eşiyle herkesi güldüren Merve Dizdar...
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın kardeşini görenler şaştı kaldı! Eşiyle herkesi güldüren Merve Dizdar...
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