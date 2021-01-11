Burada 'Haybeden Gerçeküstü Aşk', 'Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?', 'Cebimde Kelimeler', 'Otogargara', 'Bana Bir Şeyhler Oluyor' gibi oyunları kaleme aldı. Ardından Demet Akbağ ile başrol olarak oynadığı 'Bir Demet Tiyatro' adlı oyunu yazdı.

2001 yılında hem yazıp oynadığı hem de yönettiği Vizontele isimli ilk uzun metraj filmini çekti.

Sadri Alışık Ödülleri en iyi erkek oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri en iyi komedi dizisi, AACTA en iyi yardımcı erkek oyuncu, Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkurt özel ödülü sahibidir.

Yılmaz Erdoğan, 1991'de Sanem Oktar ile evlenmiş ve 1998'de ayrılmıştır. Bu evlilikten Berfin isimli bir kızı bulunmaktadır. Yılmaz ikinci evliliğini 2006 yılında Belçim Bilgin ile yapmış 2018 yılında boşanmıştır. Erdoğan'ın bu evlilikten ise Rodin isimli bir oğlu bulunuyor.