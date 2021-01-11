Serap Paköz hafta içi her gün gündüz kuşağında izleyici karşısına çıkıyor. Gerçeğin Peşinde programı ile ekrana gelen başarılı sunucunun hayatına dair bilgiler de sık sık merak edilen ve araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Hem kariyeri hem de özel hayatı merak konusu oluyor. Serap Paköz kimdir? Serap Paköz kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.