Yönetmenliği

Sinema:

Organize İşler (2005)

Vizontele Tuuba (2004)

Vizontele (2001)

Siyabend-ü Xece (1991)TV DizisiBir Demet Tiyatro (2006)

Haşlama Taşlama (2000)

Yaseminname (1994)

Bir Demet Tiyatro (1993)



Tiyatro:

Haybeden Gerçeküstü Aşk (2004)

Bana Bir Şeyhler Oluyor (2003)

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü (2000)

Cebimde Kelimeler (1995)

Otogargara (1995)

Umut Taksi (1993)



Yazarlığı

Sinema

Organize İşler (2005)

Vizontele Tuuba (2004)

Vizontele (2001)



TV Dizisi:

Bir Demet Tiyatro (2006)

Ölümsüz Aşk (2003)

Haşlama Taşlama (2000)

Yaseminname (1994)

Bir Demet Tiyatro (1993)

Umut Taksi (1993)

Olacak o Kadar

Tiyatro:

Haybeden Gerçeküstü Aşk (2004)

Bana Bir Şeyhler Oluyor (2003)

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü (2000)

Cebimde Kelimeler (1995)

Otogargara (1995)

Kadınlık Bizde Kalsın

Gereği Düşünüldü