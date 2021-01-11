Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında? Damla Uğurtürk ile Yılmaz Erdoğan aşk mı yaşıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Damla Uğurtürk ile Yılmaz Erdoğan aşk haberleri gündeme bomba gibi düştü ve binlerce kişi araştırmalara başladı. İkili daha önce birlikte program da sunmuştu, peki aşk haberleri gerçek mi? İşte tüm bilgiler…
DAMLA UĞURTÜRK İLE YILMAZ ERDOĞAN AŞK MI YAŞIYOR?
MillYılmaz Erdoğan geçen cuma günü Etiler'de genç bir kadınla görüntülendi. Panikleyen ikili birbirinden uzaklaşırken, Erdoğan soru soran muhabiri "Tamam kaybol!" diyerek tersledi.
BEŞİKTAŞ GECESİNİ BİRLİKTE SUNDULAR
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında geçen ağustos ayında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenlemiş, organizasyonun sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk yapmıştı. Uğurtürk daha sonra ünlü oyuncuyu YouTube programında da ağırladı. İkilinin bu buluşmalar sırasında yakınlaştığı ve aralarında bir ilişki başladığı öğrenildi.
DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR?
1986'da Ankara'da doğan Damla Uğurtürk, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.
Ekran projeleriyle bilinen Damla Uğurtürk, NTV, Kanal B, TRT ve Tgrt gibi kanallarda spiker ve muhabir olarak çalıştı.
Damla Uğurtürk'nun LÖSEV gönüllüsü olduğu de belirtildi
YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR?
4 Kasım 1967 yılında Hakkari'de doğdu. Sinema ve tiyatro oyuncusu, yazar ve yönetmendir. Çocukluğu Ankara'da geçmiştir.Bir Demet Tiyatro adlı dizideki, Mükremin Çıtır isimli karakter ile tanınırlığı çok büyük ölçüde artmıştır. Aynı zamanda bu dizinin senaristliğinide yapmıştır.Daha sonra kendisininde aralarında bulunduğu BKM oyuncuları ile birlikte çok başarılı tiyatro oyunlarına imza atmıştır. Özellikle Demet Akbağ ile çok iyi bir ikili oluşturmuşlardır.Hem yazıp hem oynayıp hem de yönettiği Vizontele isimli filmi çekmiştir. Filmin çok beğenilmesi üzerine Vizontele:Tuuba ismiyle ikicisi de çekilmiştir. Son olarak da Organize İşler adında bir sinema filmi çekmiştir.Erdoğan'ın ayrıca, Kayıp Kentin Yakışıklısı ve Anladım adında iki şiir kitabı ile oyun ve deneme kitapları da bulunmaktadır.
Yönetmenliği
Sinema:
Organize İşler (2005)
Vizontele Tuuba (2004)
Vizontele (2001)
Siyabend-ü Xece (1991)TV DizisiBir Demet Tiyatro (2006)
Haşlama Taşlama (2000)
Yaseminname (1994)
Bir Demet Tiyatro (1993)
Tiyatro:
Haybeden Gerçeküstü Aşk (2004)
Bana Bir Şeyhler Oluyor (2003)
Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü (2000)
Cebimde Kelimeler (1995)
Otogargara (1995)
Umut Taksi (1993)
Yazarlığı
Sinema
Organize İşler (2005)
Vizontele Tuuba (2004)
Vizontele (2001)
TV Dizisi:
Bir Demet Tiyatro (2006)
Ölümsüz Aşk (2003)
Haşlama Taşlama (2000)
Yaseminname (1994)
Bir Demet Tiyatro (1993)
Umut Taksi (1993)
Olacak o Kadar
Tiyatro:
Haybeden Gerçeküstü Aşk (2004)
Bana Bir Şeyhler Oluyor (2003)
Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü (2000)
Cebimde Kelimeler (1995)
Otogargara (1995)
Kadınlık Bizde Kalsın
Gereği Düşünüldü
Yayımlanmış Kitapları:
Feriştah'ın Fentezileri (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları)
Cebimdeki Kelimeler (Oyun)
Otogargara (Oyun)
Hijyenik Aşklar (Kısa güldürü hikayeleri)
Anladım (Şiir)
Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar (Diyaloglar – Sonradan Haybeden Gerçeküstü Aşk adıyla oyunlaştırılmıştır.)
Hüzünbaz Sevişmeler (Deneme)
Kadınlık Bizde Kalsın (Oyun)
Kayıp Kentin Yakışıklısı (Şiir)
Laz Bakkal ile Tombalak (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları)
Bana Bir Şeyhler Oluyor (Oyun)