Yılmaz Erdoğan'dan 19 yaş küçük gizemli sevgilisi spor spikeri çıktı! Yılmaz Erdoğan'ın kızı yaşındaki sevgilisi meğer...
Yılmaz Erdoğan'dan 19 yaş küçük gizemli sevgilisi spor spikeri çıktı! Yılmaz Erdoğan'ın kızı yaşındaki sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Geçen cuma Etiler'de birlikte görüntülendiği genç kadının 5 ay önce Beşiktaş'ın ödül gecesinde birlikte sunuculuk yaptığı spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı. İkilinin bir süredir beraber olduğu öğrenildi.Yılmaz Erdoğan, sevgilisiyle görüntülenince kendisine soru soran muhabirlere 'Kaybol!' şeklinde tepki vermişti.
ERDOĞAN'DAN 19 YAŞ KÜÇÜK
Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk arasında 19 yaş fark var. 1986, Ankara doğumlu Uğurtürk, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. NTV, TGRT, Kanal B ve TRT'de muhabir ve spiker görevlerinde çalışan Uğurtürk, aynı zamanda LÖSEV gönüllüsü.