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Yılmaz Erdoğan'dan 19 yaş küçük gizemli sevgilisi spor spikeri çıktı! Yılmaz Erdoğan'ın kızı yaşındaki sevgilisi meğer...

Yılmaz Erdoğan'dan 19 yaş küçük gizemli sevgilisi spor spikeri çıktı! Yılmaz Erdoğan'ın kızı yaşındaki sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Geçen cuma Etiler'de birlikte görüntülendiği genç kadının 5 ay önce Beşiktaş'ın ödül gecesinde birlikte sunuculuk yaptığı spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı. İkilinin bir süredir beraber olduğu öğrenildi.Yılmaz Erdoğan, sevgilisiyle görüntülenince kendisine soru soran muhabirlere 'Kaybol!' şeklinde tepki vermişti.

11.01.2021 10:32 - Son Güncelleme: 11.01.2021 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





