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Yılmaz Erdoğan'dan 19 yaş küçük gizemli sevgilisi spor spikeri çıktı! Yılmaz Erdoğan'ın kızı yaşındaki sevgilisi meğer...

Yılmaz Erdoğan'dan 19 yaş küçük gizemli sevgilisi spor spikeri çıktı! Yılmaz Erdoğan'ın kızı yaşındaki sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Geçen cuma Etiler'de birlikte görüntülendiği genç kadının 5 ay önce Beşiktaş'ın ödül gecesinde birlikte sunuculuk yaptığı spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı. İkilinin bir süredir beraber olduğu öğrenildi.Yılmaz Erdoğan, sevgilisiyle görüntülenince kendisine soru soran muhabirlere 'Kaybol!' şeklinde tepki vermişti.

11.01.2021 10:32 - Son Güncelleme: 11.01.2021 10:41
Yılmaz Erdoğan'dan 19 yaş küçük gizemli sevgilisi spor spikeri çıktı! Yılmaz Erdoğan'ın kızı yaşındaki sevgilisi meğer...

Yılmaz Erdoğan'dan 19 yaş küçük gizemli sevgilisi spor spikeri çıktı! Yılmaz Erdoğan geçen cuma günü Etiler'de genç bir kadınla görüntülendi. Yanındaki genç kadınla görüntülenince sinirlenen Yılmaz Erdoğan, panik haliyle muhabirleri tersleyince, o isim merak edildi.

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Yılmaz Erdoğan'dan 19 yaş küçük gizemli sevgilisi spor spikeri çıktı! Yılmaz Erdoğan'ın kızı yaşındaki sevgilisi meğer...

HEMEN UZAKLAŞTILAR

Hürriyet'in haberine göre aniden karşılarına çıkan muhabirler, ikiliyi panikletti. Erdoğan ve arkadaşı birbirinden hemen uzaklaştı.

Yılmaz Erdoğan'dan 19 yaş küçük gizemli sevgilisi spor spikeri çıktı! Yılmaz Erdoğan'ın kızı yaşındaki sevgilisi meğer...

Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşının panik anları kameralara böyle yansıdı! Genç bir kadınla Etiler'de görüntülenen Yılmaz Erdoğan, soru soran muhabire çok kızdı.

Yılmaz Erdoğan'dan 19 yaş küçük gizemli sevgilisi spor spikeri çıktı! Yılmaz Erdoğan'ın kızı yaşındaki sevgilisi meğer...

"TAMAM KAYBOL!"

Soru soran muhabiri "Tamam kaybol!" diyerek terslnlü oyuncunun yanındaki maskeli genç kadının spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ve ikilinin bir süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Yılmaz Erdoğan'dan 19 yaş küçük gizemli sevgilisi spor spikeri çıktı! Yılmaz Erdoğan'ın kızı yaşındaki sevgilisi meğer...

ERDOĞAN'DAN 19 YAŞ KÜÇÜK

Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk arasında 19 yaş fark var. 1986, Ankara doğumlu Uğurtürk, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. NTV, TGRT, Kanal B ve TRT'de muhabir ve spiker görevlerinde çalışan Uğurtürk, aynı zamanda LÖSEV gönüllüsü.

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