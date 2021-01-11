Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

MARAŞLI DİZİ KONUSU NEDİR?

Dizi, kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşılaşan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.