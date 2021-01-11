Pazartesi akşamları ATV'de yayınlanacak olan Maraşlı dizisi bu akşam izleyicilerle buluşacak. Yayınlanan tanıtımları ile oldukça dikkat çeken ve merak uyandıran diziyle ilgili araştırmalar şimdiden başladı. Televizyonların akşam kuşağını yakından takip eden izleyiciler Maraşlı dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorularının yanıtlarını arıyor. Maraşlı 1. bölüm fragmanı da yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. İşte bilgiler…
MARAŞLI 1. BÖLÜM FRAGMANI
Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar.
Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…
MARAŞLI DİZİ KONUSU NEDİR?
Dizi, kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşılaşan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.
MARAŞLI OYUNCULARI KİMLER?
Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik rol alıyor.
BURAK DENİZ KİMDİR?
Burak Deniz 17 Şubat 1989 İstanbul doğumlu. Aslen İzmitli olan ünlü isim Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü mezunu. Ekran macerasına 2011 yılında Kolej Günlüğü dizisi ile başlayan Deniz'in yıldızı Medcezir dizisindeki Aras karakteriyle parladı.
Sultan, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz ve Kaçak gibi dizilerde dizilerinde rol alan Burak Deniz, Bizim Hikaye adlı dizide Barış karakterine hayat verdi.
İŞTE BURAK DENİZ'İN OYNADIĞI DİZİLER
2017 – 2018 – Bizim Hikaye (Barış) (TV Dizisi)
2016 – Aşk Laftan Anlamaz (TV Dizisi)
2015 – Medcezir (Aras) (TV Dizisi)
2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi)
2013-2014 – Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi)
2012 – Sultan (Tarık) (TV Dizisi)
2011 – Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)