Doya Doya Moda yarışmasında yine Cuma günü elenen yarışmacının ardından yeni bir yarışmacı ile yeni bir hafta başladı. 42 ve üstü beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada hem eğlenceli hem de rekabetin yüksek olduğu anlar yaşandı. Peki Doya Doya Moda'da jüriler hangi puanları verdi? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? ? 11 Ocak Pazartesi Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor.
11 OCAK PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 11
Ceren: 12
Birben: 8
Bahar: 8
Rabia: 15
Ayşegül: 8
Serap: 5
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim Gülnaz oldu.
DOYA DOYA MODA AYŞEGÜL KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmasının 2. Sezonuna sonradan dahil olan Ayşegül Toptaş, performansının yanı sıra diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla da dikkatleri üzerine çekiyor. ... Doya Doya Moda yarışmasına Denizli'den dahil olan Ayşegül Toptaş, 28 yaşında. Evli olan Ayşegül Toptaş yarışmada Ege şivesiyle dikkat çekiyor.
BAHAR CANDAN KİMDİR?
Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 22 yaşındaki Bahar Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır. Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu. Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın "Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" adlı iki şarkısı var. İşte Benim Stilim'deki konuşma tarzı, mimikleri ve ağlamalarıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın Doya Doya Moda yarışması için 44 bedene çıktığı söyleniyor. Bahar Candan 1,76 cm boyunda ve 71 kilodur.