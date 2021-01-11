Haberler Galeri Magazin Maraşlı'nın güzel Mahur'u Alina Boz'u annesiyle görenler 'Bu nasıl anne' demeden geçmiyor! Güzellik Rus anneden

Maraşlı'nın güzel Mahur'u Alina Boz'u annesiyle görenler 'Bu nasıl anne' demeden geçmiyor! Güzellik Rus anneden

atv ekranlarında yayınalann Maraşlı dizisinde Mahur karakterine hayat veren 98 doğumlu güzel oyuncu Alina Boz, son dönemin dikkatleri üzerine toplayan oyuncularından biri. Şu sıralar Sezen Aksu'nun oğlu ile büyük bir aşk yaşayan Alina Boz, bu kadar göz önünde olmasına rağmen, özel hayatını gizli tutuyor. Babası Türk annesi Rus olan Alina Boz'un annesini görenler hayrete düşüyor. En az kızı kadar genç görünen Alina Boz'un annesini görünce sizde çok şaşıracaksınız. İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlülerin anneleri.

11.01.2021 09:32 - Son Güncelleme: 11.01.2021 09:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





