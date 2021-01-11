Maraşlı'nın güzel Mahur'u Alina Boz'u annesiyle görenler 'Bu nasıl anne' demeden geçmiyor! Güzellik Rus anneden
atv ekranlarında yayınalann Maraşlı dizisinde Mahur karakterine hayat veren 98 doğumlu güzel oyuncu Alina Boz, son dönemin dikkatleri üzerine toplayan oyuncularından biri. Şu sıralar Sezen Aksu'nun oğlu ile büyük bir aşk yaşayan Alina Boz, bu kadar göz önünde olmasına rağmen, özel hayatını gizli tutuyor. Babası Türk annesi Rus olan Alina Boz'un annesini görenler hayrete düşüyor. En az kızı kadar genç görünen Alina Boz'un annesini görünce sizde çok şaşıracaksınız. İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlülerin anneleri.
Maraşlı dizisinde Mahur karakterine hayat veren Alina Boz son dönemin en gözde oyuncularından biri. Gerek yer aldığı yapımlar gerekse Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren Alina Boz'un özel hayatı yakın mercek altında. 22 yaşındaki Alina Boz hakkında araştırma yapan Türk-Rus melezi olduğunu öğrendi ve annesini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bir fotoğraf sanatçısı olan Alina Boz'un annesi güzellik konusunda kızıyla yarışır. İşte başta Alina Boz'un annesi Olga Boz olmak üzere ünlülerin anneleri.