Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz kimdir, kaç yaşında? Eren Özütemiz nereli, şarkıları neler?

'Kıvırcık Ali' olarak tanınan ve 2011'de hayatını kaybeden Ali Özütemiz'in çocukları Eren ve Ecemsu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldular. İki kardeş babalarının ölüm haberini aldıkları anları anlattılar.

Eren Özütemiz: Babamdan sonra hep bir yanımız eksik. İnsanların babamı tanıması, her gördüklerinde bize 'Kıvırcık Ali'nin çocukları demeleri her gün yaşadığımız bir sınav.

Ben alıştığımı düşünüyorum ama kapıdan dışarı çıktığımda bir baba-oğul görsem psikolojim bozuluyor. 80 yaşında bir babayı kaybetmek ile 40 yaşında bir babayı kaybetmek farklı...

Askerdeydim, benim yanıma geliyordu. Akşam da birlikte kız kardeşimi okuldan alacaktık.O sabah, asker arkadaşlarım beni televizyonun olduğu yere indirmediler. 'Hadi bize saz çal' diyorlar sürekli... O sırada Mustafa Özarslan, Nurettin Reçber ve bir kaç isim daha vardı... 'İstanbul'a gidiyoruz' dediler.