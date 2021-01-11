Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz kimdir, kaç yaşında? Eren Özütemiz nereli, şarkıları neler?

Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz babasının 10. yıl dönümünde ekranda andı. Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz kimdir, kaç yaşında? Eren Özütemiz şarkıları nelerdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte Kıvırcık Ali'nin oğluna dair merak edilenler...
KIVIRCIK ALİ'NİN OĞLU EREN ÖZÜTEMİZ KİMDİR?
Kıvırcık Ali'nin oğlu olan Eren Özütemiz, babasının ölümünden sonra yayımlanan Onbir Bir İkibinonbir/ Veda isimli 16 Mart 2011 tarihli stüdyo albümü, yayımlandığı yıl 60.000 adet satılarak Türkiye'de yılın en çok satılan sekizinci yerli albümü oldu. Albümdeki "Al Ömrümü" şarkısında Yıldız Tilbe yer aldı ve albümün bitiş şarkısı olan "Kimim Kaldı"yı oğlu Eren Özütemiz besteledi ve söyledi.
'Kıvırcık Ali' olarak tanınan ve 2011'de hayatını kaybeden Ali Özütemiz'in çocukları Eren ve Ecemsu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldular. İki kardeş babalarının ölüm haberini aldıkları anları anlattılar.
Eren Özütemiz: Babamdan sonra hep bir yanımız eksik. İnsanların babamı tanıması, her gördüklerinde bize 'Kıvırcık Ali'nin çocukları demeleri her gün yaşadığımız bir sınav.
Ben alıştığımı düşünüyorum ama kapıdan dışarı çıktığımda bir baba-oğul görsem psikolojim bozuluyor. 80 yaşında bir babayı kaybetmek ile 40 yaşında bir babayı kaybetmek farklı...
Askerdeydim, benim yanıma geliyordu. Akşam da birlikte kız kardeşimi okuldan alacaktık.O sabah, asker arkadaşlarım beni televizyonun olduğu yere indirmediler. 'Hadi bize saz çal' diyorlar sürekli... O sırada Mustafa Özarslan, Nurettin Reçber ve bir kaç isim daha vardı... 'İstanbul'a gidiyoruz' dediler.
Nizamiyeden çıkana kadar haberim yoktu. Ta ki, babamı tanıyan bir komutan 'Başımız sağ olsun evladım' diyene kadar... İçime doğmuştu. Çünkü benim babam kolu kırılsa, bacağı kırılsa gelirdi. Acı çekip konsere çıkmış bir adam. Kimse beni bacağı kırıldı diye İstanbul'a götürmez.
Yolda bir mola yerinde durduk, televizyonda gördüm. Babam kaza anında Hakk'a yürümüş. 7 takla atmış araç. Oradan çıkma şansı yok.
EREN ÖZÜTEMİZ ŞARKILARI
Saçlarına Yıldız Taktım
Dün de Ağladım Bugün de
Ağlar Oldum
Gurbet Ellerde
Babam
Dokunma Felek
Yaralarım [Canlı Kayıtlar]
Canlı Kayıtlar (feat. Ecem Özütemiz) · 2019
Kimim Kaldı
Belli Değil
Garipçe
Ben Ölmekteyim/ Annem
Sürünesin
Gülüm Gel Ömrüm Gel