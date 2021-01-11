Survivor Cemal Hünal diskalifiye mi oldu? Cemal Hünal kimdir sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. 10 Ocak günü yayımlanan bölümde Hünal'ın rahatsızlandığı ardında da kendisine gelemediği söylentileri aldı başını gitti. Bu nedenle Cemal Hünal'ın diskalifiye olacağı iddia edildi. Peki Cemal Hünal kimdir kaç yaşında nereli? Cemal Hünal diskalifiye mi oldu? İşte detaylar...

CEMAL HÜNAL DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021 kadrosuna kattığı Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın, Survivor'dan diskalifiye edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.