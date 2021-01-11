Survivor vira dedi ilk günde patladı diskalifiye kapıda! Acun Ilıcalı'nın 'kırmızı alarm' sözlerinden sonra Survivor 2021'de dakika 1 gol 1... 9 Ocak 2021 günü yayın hayatına başlayan Survivor 2021 kadrosu ile dikkatleri üzerine çekerken program başlar başlamaz diskalifiye haberleri gündeme geldi. TV 8 ekranlarında izleyiciye 'merhaba' diyen Survivor'daki diskalifiye kararı izleyicide şok üstüne şok yarattı. Diskalifiye olan ismin kim olduğunu merak edenler aynı zamanda bu kararın nedenini de merak ediyor. İşte detaylar.
Uzun süredir yayın hayatına geçirilmesi beklenen Survivor, 9 Ocak'ta yayınlanan ilk bölümüyle beraber izleyici kitlesini ekranlara kilitledi. Acun Ilıcalı'nın adaya girişinden, yarışmacıların mücadelesine kadar her sahne, seyirci tarafından mercek altına alındı. Bu sezonun çok heyecanlı geçeceğini dile getiren izleyici kitlesi, diskalifiye olan ismi duyunca büyük bir şok yaşadı.
Sonda zamanların en çok ses getiren yarışma programlarından birisi olan Survivor, daha ilk bölümünü yayınlamasına rağmen gündeme bomba gibi düştü. O ismin diskalifiye edildiğini duyanlar ise üzüntülerine engel olamadı.
Konu hakkında detaylı bir araştırma içerisine giren Survivor'un izleyici kitlesi, diskalifiye olan ismin kim olduğunu merak etti. Survivor'un bu sezona çok daha farklı bir giriş yaptığını dile getiren sosyal medya kullanıcıları, o ismin neden diskalifiye olduğunu araştırmaya başladı.
Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımın kıyasıya mücadele ettiği Survivor'un ilk bölümü hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Ancak ortaya atılan bu iddia, Survivor izleyicilerini şaşırttı
Acun Ilıcalı'nın ilk yarışmacı olarak Survivor aday kadrosuna alındığını açıkladığı ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın Survivor 2021'den diskalifiye edildiği iddiaları, gündeme bomba gibi düştü.
Issız Adam filmiyle adını geniş bir kitleye duyuran Cemal Hünal, Survivor 2021 kadrosuna dahil olmuştu. Cemal Hünal'ın, Survivor'dan diskalifiye edildiği iddiası sosyal medyada konuşuluyordu. Survivor'n 2021 sezonu 3. Bölüm fragmanıyla birlikte iddialar güçlendi. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacının Survivor'a devam edememe ihtimali olduğunu dile getiriyor.
İddialara göre, bu isim Köpekbalıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada… Tam bana göre!' açıklamasında bulunan Cemal Hünal. Survivor'ın 2. Bölümünde rahatsızlanan Cemal Hünal'ın nefes almakta güçlük yaşadığı görülmüştü.
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.
Öte yandan Ilıcalı instagram hesabından "Team Dominic" notuyla paylaşım yaptı. Dominik adasında çekilmiş fotoğrafta Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın da bulunması dikkat çekti.