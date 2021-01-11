Konu hakkında detaylı bir araştırma içerisine giren Survivor'un izleyici kitlesi, diskalifiye olan ismin kim olduğunu merak etti. Survivor'un bu sezona çok daha farklı bir giriş yaptığını dile getiren sosyal medya kullanıcıları, o ismin neden diskalifiye olduğunu araştırmaya başladı.