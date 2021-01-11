1995'te iki arkadaşıyla birlikte Grup Turnalar'ı kuran Kıvırcık Ali, 1999'da ilk solo albümü Gül Tükendi, Ben Tükendim yayımladı. 2000'deki Isırgan Otu ve 2004'teki Üçüncü Gurbet albümleriyle büyük başarı yakaladı. 2003'te Arzu Şahin ile ortak çalışması olan Düet albümü yayımlanırken 2006 ve 2008'de sırasıyla Geriye Dönün Seneler ve Hepimize Yeter Dünya albümleri yayımlandı.

11 Ocak 2011 tarihinde, Ankara'da katılacağı TRT 1'de yayımlanacak bir televizyon programına gitmek için Atatürk Havalimanı'na doğru evinden yola çıkan Özütemiz, 05.30 civarında Tepecik, Büyükçekmece'de aracıyla geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Hadımköy, İstanbul'daki Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ardından birçok derleme albüm yapıldı. Sanatçı Aslı Güven ile evliydi.