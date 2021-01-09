Son dönemlerin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kurtlar Vadisi'nin Pusu yerine Kaos olarak devam edeceğine dair söylentiler dizinin hayranlarının heyecanlandırdı. Kurtlar Vadisi Kaos geri dönüyor iddiaları son haftalarda insanlar tarafından sosyal medyada çok konuşuldu ve Trends Topic'te on binlerce kişi tarafından konu hakkında paylaşımlar yapıldı. Dizinin Şubat ayında Show TV ekranlarında yayınlanacağına dair haberler izleyicileri heyecanlandırsa da Show TV ve Pana Film'den yapılacak açıklama bekleniyordu. Show TV konu hakkında izleyicilerin merakla beklediği açıklamayı yaptı ve gerçek ortaya çıktı.

GERİ DÖNÜYOR SÖZLERİ HEYECANLANDIRMIŞTI

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlayacağına dair iddialar henüz Pana Film tarafından doğrulanmadı. Çünkü Şubat ayında yayınlanması beklenen bir dizi için mutlaka önceden açıklama yapılır ve dizinin ekibi çekimlere başlardı. Bu nedenler göz önüne alındığında dizinin Şubat ayında ekranlarda olacağı iddiasının pek gerçeği yansıttığı söylemek doğru olmaz.