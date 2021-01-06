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    • Magazin
    • 06.01.2021 10:30
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    • 06.01.2021 10:53
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    bu akşam (6 Ocak) yeni bölüm var mı yok mu? Neden yok? ne zaman?

    ekranlarının bu yıl ki bomba dizilerinden biri oldu . Başrollerini ve 'un paylaştığı, oyuncu kadrosunda , , , , , , gibi isimleri bulunduran leriyle hatta fragmanlarıyla bile izleyicisini heyecanlandırmaya yetiyor. Sadakatsiz'in yeni bölümü için geri sayım sürerken Kanal D yayın akışını gören izleyici şoke oldu. Yeni bölüm fragmanı da paylaşılmayan Sadakatsiz'in yayın akışında da yer almaması sonrası herkes 'Sadakatsiz bu akşam var mı?' sorusunun yanıtını arıyor harıl harıl. de Derin'in, Asya'nın yaşadıklarının aynısını yaşaması sonrası neler olacağı merak edilirken bu haber herkesi üzdü. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

    Bu haber Sadakatsiz izleyicisinin kalbini kıracak!

    Bu haber Sadakatsiz izleyicisinin kalbini kıracak! Sadakatsiz yeni bölüm beklenirken ekranda olmayacak Kanal D yayın akışında yok... İzleyici Sadakatsiz yeni bölümü beklerken, kara haber tez yayıldı. Sadakatsiz son bölümde Derin eşi Volkan'ın telefonunda eski eşi Asya'nın gizlice çekilmiş fotoğraflarını görmüştü. Daha önce Derin ve Volkan yasak aşk yaşarken aynı manzarayla Asya da karşılaşmıştı. Bu gelişme sonrası Sadakatsiz yeni bölüm merakla beklenirken hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sadakatsiz ekranlarda olmayacak, bakın neden...

    Gerek konusu gerekse oyuncuları ve karakterleri ile iddialı dizi Sadakatsiz her Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi bu hafta yayınlanmayacak.

    Her hafta çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz'in yayın akışında olmaması üzerine yeni bölümünün yayınlanacağı tarih merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak?

    SADAKATSİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

    Sadakatsiz'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda yayınlanmayacak. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı Sadakatsiz'in tekrar bölümü yayın akışında yer aldı. Yılbaşı nedeniyle bazı diziler 1 hafta ara verdi. Bundan dolayı Sadakatsiz'in yeni bölümünün olmadığı düşünülüyor.

    6 OCAK ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem Tekrar

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü Tekrar

    13:00 Gelinim Mutfakta

    15:45 Yatıya Misafiri Var

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Sadakatsiz Tekrar

    22:45 San Andreas Fayı

    01:00 San Andreas Fayı

    Yılbaşı arası veren sevilen dizi Sadakatsiz'in yeni bölümü 13 Ocak'ta ekrana gelecek.

    SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur.

    Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

    Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir.

    Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?
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    Haberler Magazin Sadakatsiz bu akşam (6 Ocak) yeni bölüm var mı yok mu? Neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?