Bu haber Sadakatsiz izleyicisinin kalbini kıracak! Sadakatsiz yeni bölüm beklenirken ekranda olmayacak Kanal D yayın akışında yok... İzleyici Sadakatsiz yeni bölümü beklerken, kara haber tez yayıldı. Sadakatsiz son bölümde Derin eşi Volkan'ın telefonunda eski eşi Asya'nın gizlice çekilmiş fotoğraflarını görmüştü. Daha önce Derin ve Volkan yasak aşk yaşarken aynı manzarayla Asya da karşılaşmıştı. Bu gelişme sonrası Sadakatsiz yeni bölüm merakla beklenirken hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sadakatsiz ekranlarda olmayacak, bakın neden...
Gerek konusu gerekse oyuncuları ve karakterleri ile iddialı dizi Sadakatsiz her Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi bu hafta yayınlanmayacak.
Her hafta çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz'in yayın akışında olmaması üzerine yeni bölümünün yayınlanacağı tarih merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak?
SADAKATSİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?
Sadakatsiz'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda yayınlanmayacak. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı Sadakatsiz'in tekrar bölümü yayın akışında yer aldı. Yılbaşı nedeniyle bazı diziler 1 hafta ara verdi. Bundan dolayı Sadakatsiz'in yeni bölümünün olmadığı düşünülüyor.
6 OCAK ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem Tekrar
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü Tekrar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafiri Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz Tekrar
22:45 San Andreas Fayı
01:00 San Andreas Fayı
Yılbaşı arası veren sevilen dizi Sadakatsiz'in yeni bölümü 13 Ocak'ta ekrana gelecek.
SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur.
Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.
Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir.
Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?