Bu haber Sadakatsiz izleyicisinin kalbini kıracak! Sadakatsiz yeni bölüm beklenirken ekranda olmayacak Kanal D yayın akışında yok... İzleyici Sadakatsiz yeni bölümü beklerken, kara haber tez yayıldı. Sadakatsiz son bölümde Derin eşi Volkan'ın telefonunda eski eşi Asya'nın gizlice çekilmiş fotoğraflarını görmüştü. Daha önce Derin ve Volkan yasak aşk yaşarken aynı manzarayla Asya da karşılaşmıştı. Bu gelişme sonrası Sadakatsiz yeni bölüm merakla beklenirken hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sadakatsiz ekranlarda olmayacak, bakın neden...