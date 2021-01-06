Evdeki eşyaları kırıp döken, annesinin fotoğrafını da kıran Safiye kanlar içinde kalıyor. Han ise yine en zor zamanında ablasının yardımına koşuyor ve onları hiç bırakmayacağını söylüyor. Diğer yandan ise fragmanda Naci'nin "Hiç bir şey geçmeyecek. Ölüyorum ben" sözleri dikkat çekiyor.