Masumlar Apartman'ından yıkan haber sonrası akıllara zarar hata! Böylesi kimsenin gözünden kaçmaz inanması zor... Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek izleyici ile buluşan Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere birçok dizi yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmadı.Yayınlanmayan yapımlar arasında Masumlar Apartmanı dizisi de yer alıyor. Öte yandan Masumlar Apartmanı sosyal medyada da bolca konuşuluyor. Şu sıralar dizideki bir hata oldukça gündemde.
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 17. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor.
Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, 5 Ocak Salı akşamı ekrana gelmedi. Dizinin 17. yeni bölümü bir haftalık aranın ardından 12 Ocak'ta ekranda olacak.
Ekranlarda fırtına gibi esen Masumlar Apartmanı'nın 12. bölümündeki bir hata dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı. Dizinin bu sahnesinde, Gülben Esra'yı camdan itiyor.
Fakat Esra cama daha değmeden cam tuzla buz oluyor. Bu hata dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE ORTALIK KARIŞIYOR
Masumlar Apartmanı 17. yeni bölümde Naci'yle yakınlaşması sonrasında Safiye büyük bir kriz yaşıyor. Naci ve eski eşinin karşısında gören Safiye büyük şok yaşıyor. Diğer yandan ise kavga ettiği Han'ı evden kovan Safiye sinir krizi geçiriyor.
Evdeki eşyaları kırıp döken, annesinin fotoğrafını da kıran Safiye kanlar içinde kalıyor. Han ise yine en zor zamanında ablasının yardımına koşuyor ve onları hiç bırakmayacağını söylüyor. Diğer yandan ise fragmanda Naci'nin "Hiç bir şey geçmeyecek. Ölüyorum ben" sözleri dikkat çekiyor.
MASUMLAR APARTMANI 16. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır.
Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.
Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.
Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.