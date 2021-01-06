Masumlar Apartmanı Gülben kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında nereli? Kiminle evli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Son zamanların dikkat çeken ismi Masumlar Apartmanı Gülben'i Merve Dizdar'ın hayatına dair bilgiler merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Merve Dizdar kimdir? Sorusunun cevabı…
MERVE DİZDAR KİMDİR?
Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır.
Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir.İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite'de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.
MERVE DİZDAR KİMİNLE EVLİ?
Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında dünya evine girmiştir. Gürhan Altundaşar Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda yer almaktadır.
MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?
Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer