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    • Magazin
    • 06.01.2021 10:34
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    • 06.01.2021 10:34
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    , ? Sorusunun yanıtı gündemde merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan şarkıcı güzel şarkıları ve samimi sohbeti ile dikkat çekti, izleyiciler hayatı hakkındaki bilgileri sorgular oldu. Peki Demet Akalın’ın yakın arkadaşı, aile dostu olan , ? İşte tüm bilgiler…

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    Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında?

    Magazin gündeminde sıkça yer alan ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Deha Bilimlier, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a katıldı ve izleyiciler tarafından hayatı merak edildi. arama motorları üzerinden sabah saatlerinden bu yana sıkça Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında? Deha Bilimlier nereli, şarkıları neler? Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…

    DEHA BİLİMLİER KİMDİR?

    Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra müziğe yöneldi ve 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma ile Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. 2008 yılında çıkardığı albümle profesyonel müzik kariyerine adım attı. 2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya süren Deha Bilimlier, çıkardığı albüm ile müzik dünyasında adını duyurmaya başladı. Deha Bilimlier, 2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de tanınan bir isim oldu. Avukat Aslı Bilimlier ile evli olan Deha Bilimlier'in iki kız ve bir oğlan olmak üzere üç çocuğu var.

    Deha Bilimlier Yeminliyiz Şarkı Sözleri

    Sebebim bir tanem
    her yanım senle dolu
    Nedensiz seveceğiz sonum olsa
    bu aşkın yolu

    Canımın içi gitmesin
    bana vedayı etmesin
    Giderken bensizliğe üzülmesin
    Bu nasıl ayrılık demesin,
    bu nasıl acı demesin
    Son sözüm söylüyorum
    beni dinleyin

    Bizi kimse ayıramaz yolumuza kimse taş koyamaz
    Gülüm bir gün güleceğiz
    çünkü biz yeminliyiz
    Bebeğim hep seveceğiz
    aşk yolunda gideceğiz
    Gerekirse öleceğiz
    çünkü biz dönemeyiz
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