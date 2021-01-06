Magazin gündeminde sıkça yer alan ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Deha Bilimlier, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a katıldı ve izleyiciler tarafından hayatı merak edildi. arama motorları üzerinden sabah saatlerinden bu yana sıkça Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında? Deha Bilimlier nereli, şarkıları neler? Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…
DEHA BİLİMLİER KİMDİR?
Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra müziğe yöneldi ve 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma ile Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. 2008 yılında çıkardığı albümle profesyonel müzik kariyerine adım attı. 2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya süren Deha Bilimlier, çıkardığı albüm ile müzik dünyasında adını duyurmaya başladı. Deha Bilimlier, 2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de tanınan bir isim oldu. Avukat Aslı Bilimlier ile evli olan Deha Bilimlier'in iki kız ve bir oğlan olmak üzere üç çocuğu var.
Deha Bilimlier Yeminliyiz Şarkı Sözleri
Sebebim bir tanem
her yanım senle dolu
Nedensiz seveceğiz sonum olsa
bu aşkın yolu
Canımın içi gitmesin
bana vedayı etmesin
Giderken bensizliğe üzülmesin
Bu nasıl ayrılık demesin,
bu nasıl acı demesin
Son sözüm söylüyorum
beni dinleyin
Bizi kimse ayıramaz
yolumuza kimse taş koyamaz
Gülüm bir gün güleceğiz
çünkü biz yeminliyiz
Bebeğim hep seveceğiz
aşk yolunda gideceğiz
Gerekirse öleceğiz
çünkü biz dönemeyiz