Ağıt, Zordayım, Kör Kurşun, Bana Düştü gibi tek kelimeyle klasik olacak albümlere imzasını attı. Artık sesini büyük kitlelere duyuran, milyonlarca hayranı olan ve şöhreti Türkiye sınırlarını aşan bir sanatçı oldu.

2007 yılının sonlarına doğru çıkardığı "Kalemin Kırıldı" albümünde yer alan "Alıştım", "Dayanamıyorum", "Zoruna mı Gitti" parçaları dinleyenlerini mest etti. 2012'de yeni albümünün tanıtımını yapmak için Antalya'ya gitti. Antalya'da kaldığı otel odasında kalp krizi sebebiyle 44 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.