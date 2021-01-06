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    6 Ocak 2021 reyting sonuçları! , Zümrüdüanka ve reyting birincisi kim?

    6 Ocak reyting sonuçları gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında. Televizyon kanallarında her gün farklı diziler yer alıyor ve reyting yarışı tam gaz devam ediyor. 'nin en çok tercih edilen televizyon kanalları arasında süren izlenme oranları savaşında hafta ortası geride kaldı. Birbirinden iddialı ve popüler yapımların izleyicilerle buluştuğu akşamda sıralamalar merak edilerek araştırılıyor ve öğrenilmek isteniyor. Öne çıkanlar arasında , 'nın final bölümü ve 'in tekrarı var. Ayrıca birçok yayın daha ilk sıraları alilmek adına kozlarını ortaya koydu. Peki dün en çok hangi dizi izlendi? İşte 6 Ocak 2021 Çarşamba Reyting Sonuçları...

    6 Ocak 2020 reyting sonuçları! Kuruluş Osman, Zümrüdüanka final ve Sadakatsiz reyting birincisi kim?

    Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler, yarışmalar, programlar, ana haber bültenleri ve diğer kategorilerdeki tüm yayınların izlenme oranları savaşında bir gün daha geride kaldı. Hafta ortasında yine ilk sırayı alabilmek adına kozlarını ortaya koyan kanallar arasında en çok seyredilenler sıralaması ve sonuçlar merakla öğrenilmek isteniyor ve sorgulanıyor. Öne çıkanlar arasında 41. bölümü ile yayınlanan Kuruluş Osman, final yaparak izleyicisine veda eden Zümrüdüanka ve tekrarıyla ekranlarda olacak Sadakatsiz var. Ayrıca Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, SHOW Ana Haber ve ATV Ana Haber var. Peki dün en çok hangisi izlendi? 6 Ocak 2021 Çarşamba Reyting Sonuçları haberimizde yer alıyor.

    6 OCAK 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    6 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 6 Ocak Çarşamba reyting sonuçları henüz belli değil. 10.15-10.30 arasında kamuoyu ile paylaşılacak. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;

    1 - KURULUŞ OSMAN

    2 - SADAKATSİZ

    3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    4 - SADAKATSİZ (ÖZET)

    5 - ESRA EROL'DA

    ATV 6 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman

    KANAL D 6 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yatıya Misafirim Var
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz (tekrar)
    23:30 Son Darbe

    STAR TV 6 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Söz
    18.40 Star Haber
    20:00 Eyvah Eyvah

    FOX TV 6 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı

    08:00 Çalar Saat
    10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
    12:45 Aşk Yeniden
    14:00 Temizlik Benin İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Zümrüdüanka (final)

    TRT 1 6 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı

    05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
    05:40 Seksenler (Altyazılı)
    06:35 Acemi Anneler
    08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:00 Kalk Gidelim
    13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Benim Adım Melek

    TV8 6 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Sinema
    14:30 Doya Doya Moda
    17.45 Ailecek Şaşkınız
    20:00 Sinema
    22:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2019


    Show TV 6 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

    08:00 Kendine İyi Bak
    09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:30 Yeni Gelin
    12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Aile Arasında
    22:45 Deliha 2

    Kanal 7- 6 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Film
    08:45 Kördüğüm
    10:40 Perde
    11:40 Bir Garip Aşk
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Bir Garip Aşk
    23:20 Ah Kalbim
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    Haberler Magazin 6 Ocak 2021 reyting sonuçları! Kuruluş Osman, Zümrüdüanka ve Sadakatsiz reyting birincisi kim?