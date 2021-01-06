Kuruluş Osman yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği dizinin hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Günlerdir pek çok dizinin yayın akışlarında yer almaması nedeniyle dizilerin tekrar bölümleri ekrana gelirken yeni bölümler ise yeni haftada ekranlarda olacak. Peki; Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı 6 Ocak 2021
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?
Kuruluş Osman yeni bölüm ile bu akşam ATV ekranlarında olacak…
ATV 6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA YAYIN PROGRAMI!
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman 41. Bölüm
23:40 Hercai
KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?
Kuruluş Osman 41. yeni bölümüyle bugün ekrana gelecek.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
"Obada tek bir hain kalmayacak!"
Yeni dönem başlıyor
Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.
Dündar Bey ipin ucunda
Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.
Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?