Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.01.2021 13:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2021 14:54
    ABONE OL

    bugün var mı 6 Ocak 2021? Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? İşte 6 Ocak 2021 yayın akışı!

    ekranlarında Çarşamba günleri reyting rekorları kıran 'ın yeni bölümü sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Yılbaşı nedeniyle pek çok dizinin yayın programında yer almayışı nedeniyle izleyiciler, 'Bu akşam Kuruluş Osman var mı?' sorusunu araştırmaya başladı. Kuruluş Osman yeni bölümde beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini ’den teslim almak üzere yola çıkan ; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos’un kaçışı ve ’un zehirlenmesiyle sarsılacaktır. Peki, Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı 6 Ocak 2021!

    6 Ocak 2021 Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı?

    Kuruluş Osman yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği dizinin hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Günlerdir pek çok dizinin yayın akışlarında yer almaması nedeniyle dizilerin tekrar bölümleri ekrana gelirken yeni bölümler ise yeni haftada ekranlarda olacak. Peki; Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı 6 Ocak 2021

    KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

    Kuruluş Osman yeni bölüm ile bu akşam ATV ekranlarında olacak…

    ATV 6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA YAYIN PROGRAMI!

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman 41. Bölüm
    23:40 Hercai

    KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?

    Kuruluş Osman 41. yeni bölümüyle bugün ekrana gelecek.

    KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    "Obada tek bir hain kalmayacak!"

    Yeni dönem başlıyor

    Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

    Dündar Bey ipin ucunda

    Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

    Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Kuruluş Osman bugün var mı 6 Ocak 2021? Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? İşte 6 Ocak 2021 ATV yayın akışı!