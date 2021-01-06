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    • 06.01.2021 17:15
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    'da Zeynep'in annesiydi... , 'a damga vuran o filmde de oynamış!

    dizisi 2006'dan beri yayın hayatına devam ediyor... Arka Sokaklar'ın sevilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz ''e hayat veren . Zeynep Komiser ile ilgili her detayı merak eden Arka Sokaklar hayranları dizide Zeynep'in annesi ''i karakterini canlandıran ile ilgili merak edilenleri araştırmaya koyuldu. Oraloğlu'nun Arka Sokaklar dizisinden daha çok 'a damga vuran o sinema filmi ile meşhur olduğu ortaya çıktı. İşte Arka Sokaklar'ın Melek'i Alev Oraloğlu'nun oynadığı film...

    Arka Sokaklar'da Zeynep'in annesiydi... Alev Oraloğlu, Yeşilçam'a damga vuran o filmde de oynamış!

    Ekranların uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi 31 Temmuz 2006 tarihinden beri yayın hayatına devam ediyor.
    Arka Sokaklar'da Zeynep'in annesiydi... Alev Oraloğlu, Yeşilçam'a damga vuran o filmde de oynamış!

    Arka Sokaklar dizisinin en çok merak edilen karakterlerinden biri de 'Zeynep Komiser'in annesi Melek Akyüz.
    Arka Sokaklar'da Zeynep'in annesiydi... Alev Oraloğlu, Yeşilçam'a damga vuran o filmde de oynamış!

    Arka Sokaklar hayranları dizide 'Melek' karakterini canlandıran Alev Oraloğlu ile ilgili merak edilenleri araştırmaya koyuldu.
    Arka Sokaklar'da Zeynep'in annesiydi... Alev Oraloğlu, Yeşilçam'a damga vuran o filmde de oynamış!

    Oraloğlu'nun Arka Sokaklar dizisinden daha çok Yeşilçam'a damga vuran o sinema filmi ile meşhur olduğu ortaya çıktı.
    Arka Sokaklar'da Zeynep'in annesiydi... Alev Oraloğlu, Yeşilçam'a damga vuran o filmde de oynamış!

    İşte Arka Sokaklar dizisinin 'Melek Akyüz'ü Alev Oraloğlu'nun oynadığı o sinema filmi...
    Arka Sokaklar'da Zeynep'in annesiydi... Alev Oraloğlu, Yeşilçam'a damga vuran o filmde de oynamış!

    Alev Oraloğlu, Keloğlan ile Cankız filmi ile ünlendi.
    Arka Sokaklar'da Zeynep'in annesiydi... Alev Oraloğlu, Yeşilçam'a damga vuran o filmde de oynamış!

    21 Haziran 1954 İstanbul doğumlu olan Oraloğlu, pek çok dizi ve filmde yer aldı.
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    Haberler Magazin Arka Sokaklar'da Zeynep'in annesiydi... Alev Oraloğlu, Yeşilçam'a damga vuran o filmde de oynamış!