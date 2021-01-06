Arka Sokaklar'da Zeynep'in annesiydi... Alev Oraloğlu, Yeşilçam'a damga vuran o filmde de oynamış!

Ekranların uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi 31 Temmuz 2006 tarihinden beri yayın hayatına devam ediyor.
Arka Sokaklar dizisinin en çok merak edilen karakterlerinden biri de 'Zeynep Komiser'in annesi Melek Akyüz.
Arka Sokaklar hayranları dizide 'Melek' karakterini canlandıran Alev Oraloğlu ile ilgili merak edilenleri araştırmaya koyuldu.
Oraloğlu'nun Arka Sokaklar dizisinden daha çok Yeşilçam'a damga vuran o sinema filmi ile meşhur olduğu ortaya çıktı.
İşte Arka Sokaklar dizisinin 'Melek Akyüz'ü Alev Oraloğlu'nun oynadığı o sinema filmi...
Alev Oraloğlu, Keloğlan ile Cankız filmi ile ünlendi.
21 Haziran 1954 İstanbul doğumlu olan Oraloğlu, pek çok dizi ve filmde yer aldı.