E.Ş.E.K Tiyatro Grubunun kurucusu Uğur Uludağ'nın aracılığı ile ilk profesyonel stand up gösterisini gerçekleştirdi. 1995 yılında Asos'ta verdiği müzikli şov sırasında keşfedilerek Dormen Tiyatrosu'nda "Komik Para" adlı oyununda rol aldı. Aynı yıl kendi kurduğu "Ege Kumpanya" adlı gösteri orkestrası ile birçok yerde sahneye çıktı.

Bu dönem Uğur Yücel ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Komediye olan tutkusunu keşfetti ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine ağırlık verdi. 1996 ile 1998 yılları arasında bir çok yerde gösteri verdi. Leman Kültür'e oyununun kaydını götürdü ve çok beğenilmesi üzerine 1998 yılının Şubat ayında "Tek Kişilik Dev Kadro" adlı oyunu ile Leman Kültür'de sahne aldı.

Bu oyunu yaklaşık 1000 kez sahnede oynayan sanatçı, oyunda geçen karakterlerin benzerleri ile bir televizyon şovu hazırladı. "Korsan TV" adlı program, ekranda 42 bölüm gösterildi. Televizyonda görülmesi ile şöhreti artan Demirer, daha sonra Vizotele Tuuba, Neredesin Firuze gibi projelerde yer aldı. "Kısık Ateşte 15 Dakika" filmi ile ilk başrolünü aldı. Birçok televizyon dizisinde yer aldı ancak onun yurt çapında tanınması ve sevilmesi "Avrupa Yakası" adlı dizide 3 sezon boyunca canlandırdığı "Volkan" karakteri ile oldu.

İki adet müzik albümü de olan Ata Demirer, daha sonra "Hacıyatmaz" adlı televizyon programına başladı. Gani Müjde tarafından yazılan ve yönetilen "Osmanlı Cumhuriyeti" adlı filmde Osmanlı padişahını canlandırdı. İzlenme rekorları kıran 'Eyyvah Eyvah' serisinden sonra, merakla beklenen yeni filmi 2012 yılında Berlin Kaplanı'yla izleyicilerinin karşısına çıktı. 2014 yılında 'Eyyvah Eyvah' filminin üçüncüsünü çekti.

Ata Demirer, 22 Nisan 2012 tarihinde oyuncu Özge Borak ile evlendi. 13 Kasım 2014 tarihinde boşandılar.