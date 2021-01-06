Ayşecan Tatari, 2004'te ise Çocuklar Duymasın isimli dizinin devamı olan 'Çocuklar Ne Olacak?' isimli dizide yer aldı. Dizi bu kez, anne ve babalarının uzun süren yurt dışı gezilerinden dolayı dede ve anneanneleriyle yaşamaya başlamalarını anlatmaktadır. Dizinin başrollerinde ise Furkan Kızılay, Ayşecan Tatari, Ferdi Akarnur, Zeyno Gönenç ve Ayşen Tekin yer aldı.

2015'te ise Fakir Baykurt'un aynı adlı romanından uyarlanan 'Yılanların Öcü' isimli dizide yer aldı. Dizi, ailesini kaybettikten sonra amcasının yanına giden Fatma ve kardeşinin köyden İstanbul'a doğru yaşadıklarını anlatmaktadır. Dizinin başrollerinde ise Cemal Toktaş, Hande Soral, Ahmet Varlı, Korel Cezayirli ve Rüçkan Çalışkur yer aldı.