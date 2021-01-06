Çocuklar Duymasın Duygu kimdir? Çocuklar Duymasın Duygu kaç yaşında, nereli, eşi kim? Arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Bir ay önce doğum yapan ve kızını dünyaya getiren Ayşecan Tatari sosyal medyada oldukça aktif. Suda doğum anındaki fotoğrafını paylaşan ve kimisi tarafından eleştirilen Ayşecan Tatari sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. İşte Ayşecan Tatari ile ilgili bilgiler…
AYŞECAN TATARİ KİMDİR?
9 Mart 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra ABD'de oyunculuk üzerine eğimler almaya başladı. Kamera karşısına ilk kez 'Tatar Ramazan Sürgün'de filmiyle geçti. Yıldızı, 'Çocuklar Duymasın' isimli dizide canlandırdığı Duygu karakteri ile parladı. Ayşecan Tatari'nin annesi oyuncu Aliye Uzunatağan'dır.
'Tatar Ramazan Sürgün'de isimli filmde sonra 2000'de 'Evdeki Yabancı' isimli dizide Nazlı karakterini canlandırdı. 2002'de ise Çocuklar Duymasın isimli dizide yine Duygu karakterini canlandırdı. Dizi, küçük ve modern bir ailede yaşanan komik olayları anlatmaktadır. Dizinin başrollerinde ise Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Furkan Kızılay ve Ayşecan Tatari yer almaktadır.
Ayşecan Tatari, 2004'te ise Çocuklar Duymasın isimli dizinin devamı olan 'Çocuklar Ne Olacak?' isimli dizide yer aldı. Dizi bu kez, anne ve babalarının uzun süren yurt dışı gezilerinden dolayı dede ve anneanneleriyle yaşamaya başlamalarını anlatmaktadır. Dizinin başrollerinde ise Furkan Kızılay, Ayşecan Tatari, Ferdi Akarnur, Zeyno Gönenç ve Ayşen Tekin yer aldı.
2015'te ise Fakir Baykurt'un aynı adlı romanından uyarlanan 'Yılanların Öcü' isimli dizide yer aldı. Dizi, ailesini kaybettikten sonra amcasının yanına giden Fatma ve kardeşinin köyden İstanbul'a doğru yaşadıklarını anlatmaktadır. Dizinin başrollerinde ise Cemal Toktaş, Hande Soral, Ahmet Varlı, Korel Cezayirli ve Rüçkan Çalışkur yer aldı.
DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Yılanların Öcü - 2015
Çocuklar Ne Olacak - 2004
Çocuklar Duymasın - 2002
Evdeki Yabancı - 2000
Tatar Ramazan - 1992