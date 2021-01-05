DALKILIÇ'IN HAREKETİNDE MELİS SEZEN Mİ ETKİLİ OLDU?



Magazin gündemine bomba gibi düşen haberde Murat Dalkılıç ile Melis Sezen'in aşk yaşadağığı ve 'Melis Sezen araya girdi, tüm yakınlarını çıkartıyor' iddiası çok konuşuldu.