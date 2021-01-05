Son zamanlarda adı sıkça Kerem Bursin ile anılan güzel oyuncu Hande Erçel'in evinde çektiği fotoğrafını Instagram'da paylaşmasının ardından saniyeler içerisinde binlerce beğeni aldı.
Hande Erçel'in fotoğrafının altına yazılan "Bu kadının ev halini görünce kendimi kötü hissediyorum" yorumu ise herkesi güldürdü.
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in Instagram hesabındaki takipçi sayısı 18 milyondan fazla.
ESKİ SEVGİLİ MURAT DALKILIÇ TAKİP ETMEYİ BIRAKMIŞTI
Kerem Bursin'le samimi pozlarını Instagram hesabından paylaşan Hande Erçel'e eski sevgilisi Murat Dalkıç'tan geçtiğimiz gün şok bir hamle gelmişti.
Hande Erçel ile Kerem Bursin aşk yaşıyor haberlerine sinirlenen Murat Dalkılıç, Hande Erçel'i Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı.
DALKILIÇ'IN HAREKETİNDE MELİS SEZEN Mİ ETKİLİ OLDU?
Magazin gündemine bomba gibi düşen haberde Murat Dalkılıç ile Melis Sezen'in aşk yaşadağığı ve 'Melis Sezen araya girdi, tüm yakınlarını çıkartıyor' iddiası çok konuşuldu.
MELİS SEZEN'DEN AŞK İDDİASINA YANIT!
Melis Sezen, söz konusu iddialarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Başarılı oyuncu, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda, "Herkese selam, bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok. Sevgiler" ifadelerini kullandı.
MURAT DALKILIÇ DA BENZER BİR PAYLAŞIM YAPTI
Murat Dalkılıç da Melis Sezen ile aşk yaşadığı haberlerini yalanladı. Dalkılıç'ın paylaşımında Sezen'le aynı dili kullanması dikkat çekti.