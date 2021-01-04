Hande Erçel'den şok hamle! Kerem Bürsin'le aşk bombasının ardından dayanamadı ve Murat Dalkılıç'ı...

GECE GECE SİLDİ GEÇTİ

Dedikodulara göre ünlü popçunun Erçel'i tarihe gömmesinde yeni aşkı etkili oldu. 37 yaşındaki popçunun, bir süredir 23 yaşındaki oyuncu Melis Sezen'le görüştüğü iddia edildi. Dedikoduya göre Dalkılıç, Sezen'in isteğiyle eski aşkını sildi.

Bir diğer iddia ise şöyleydi: Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in sürekli Kerem Bürsin'le yaptığı canlı yayınları izlemekten bıktı ve kıskanıp eski aşkını takibi bıraktı. Hande Erçel ise her ne kadar Murat Dalkılıç'ı takibi sürdürse de eski aşkının tüm yakın çevresini bir bir takipten çıkarıyor.