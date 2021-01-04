Hande Erçel'den şok hamle! Kerem Bürsin'le aşk bombasının ardından dayanamadı ve Murat Dalkılıç'ı...
Hande Erçel'den şok hamle! Bir süredir rol arkadaşı oyuncu Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel, eski aşkı Murat Dalkılıç'ı sildi geçti. Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç, Instagram hesabından eski aşkı Hande Erçel'i silmiş ve bu hamlenin yeni bir aşk iddiasından kaynaklı olduğu ileri sürülmüştü. Oyuncu Melis Sezen ile aşk yaşadığı iddia edilen Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'i silmesinin ardından Hande'den de hamle gecikmedi.
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, 3 yıl sürdürdükleri bir dargın bir barışık aşklarını geçen aylarda bitirmişti. İlişkileri sona erdikten sonra arkadaş kalacaklarını söyleyen çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyordu. Ancak ilk hamle geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç'tan geldi, ikinci hamle ise Hande'den.
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile son günlerin çok konuşulan ünlü isimleri arasında yer alan oyuncu Melis Sezen ile Hande Erçel'in eski sevgilisi şarkıcı Murat Dalkılıç'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Dalkılıç'ın Erçel'i sosyal medya hesabından silmesinin üzerine ortaya atılan iddialar şöyle...
GECE GECE SİLDİ GEÇTİ
Dedikodulara göre ünlü popçunun Erçel'i tarihe gömmesinde yeni aşkı etkili oldu. 37 yaşındaki popçunun, bir süredir 23 yaşındaki oyuncu Melis Sezen'le görüştüğü iddia edildi. Dedikoduya göre Dalkılıç, Sezen'in isteğiyle eski aşkını sildi.
Bir diğer iddia ise şöyleydi: Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in sürekli Kerem Bürsin'le yaptığı canlı yayınları izlemekten bıktı ve kıskanıp eski aşkını takibi bıraktı. Hande Erçel ise her ne kadar Murat Dalkılıç'ı takibi sürdürse de eski aşkının tüm yakın çevresini bir bir takipten çıkarıyor.