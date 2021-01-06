TikTok'ta 4 milyona yakın takipçisi bulunan ve çıkardığı "Bella", "Uçurum" gibi şarkılarla YouTube'da da milyonlarca izlenmeye ulaşan Merve Yalçın, Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Sosyal medya fenomenleri arasında yaşanan tartışmalar ve sonucunda oluşan kaos ortamı hakkında da konuşan ünlü TikToker, fenomenliğe ve hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Merve Yalçın Bi' Başka YouTube kanalında ürettiği içeriklerden bahsetti. TikTok'a başlarken fenomen olma amacının olmadığını söyleyen Yalçın, "Tamamen eğlence amaçlı platforma katıldım. Çok fazla ve her yaştan insan var orada. Ünlü olmak da kolay gözüküyor. O yüzden insanlar daha çok kullanıyor bu platformu. Topluma daha faydalı olabilmek için iyi içeriklerin üretilmesi gerekiyor" dedi.

Pandemi sürecinde neler yaptın? TikTok ve Youtube içerikleri nasıl gidiyor?

Aslında her dalda koşturmaya, her yerde var olmaya çalışıyorum ama daha çok TikTok'tayım. Günlük yaşantımın içerisinde çok da vakit harcamadan içerik üretebiliyorum. Hem iş yapıyorum hem eğleniyorum. Ocak'ta bir şarkım daha çıkacak. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum.

Müzikle uğraşmayı profesyonel açıdan sürdürmek istiyor musun? Bir meslek haline getirme hayalin var mı?

Aslında tamamen isteğe bağlı. Yaptığım işler gerçekten sevilirse devam etmeyi düşünüyorum tabii. Ama "Sen şarkı yapma artık" deseler, orada bırakırım :)