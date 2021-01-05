Dizi serüveninde ilk kez böylesi oluyor flaş adım! Öncekinin miadı doldu başka isimle macerası sürecek

Televizyon tarihinde henüz daha önce eşine benzerine rastlanmamış bir olay yaşanıyor. Kısa süre önce Kanal D'de ekranlara merhaba diyen ve perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan İyi Aile Babası dizisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son bölümü 24 Aralık Perşembe günü izleyici karşısına çıkan diziyle ilgili önemli bir karara imza atıldı. Süreç Film'in Kanal D için hazırladığı İyi Aile Babası dizisinin 5. bölümüyle birlikte isminin değişiyor. Pek çok ünlü ismi kadrosunda bulunduran İyi Aile Babası dizisi 7 Ocak Perşembe günü yeni adı olan Babam Çok Değişti ile ekran macerasına devam edecek.

DİZİNİN ADI DEĞİŞTİ

Kanal D ekranlarının yeni dizisi İyi Aile Babası'nın isminde değişikliğe gidiliyor. Dizi 5. bölüm itibariyle yoluna Babam Çok Değişti ismiyle yayınlanacak.