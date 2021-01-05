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    • Magazin
    • 05.01.2021 10:18
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    • 05.01.2021 10:18
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    Sabah saatlerinden bu yana ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Bugün programına konuk olan şarkıcı “Çok Sevdim Yalan Oldu” şarkısı ile sosyal medyada güçlü bir çıkış yapmıştı. , , ? Şarkıları ve samimi sohbeti ile izleyicileri keyiflendiren ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Fatih Bulut kimdir?

    Fatih Bulut kimdir? Fatih Bulut kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Yeni haftanın ikinci gününde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan şarkılarıyla oldukça dikkat çeken Fatih Bulut, seslendirdiği şarkıları ile izleyicileri oldukça eğlendirdi. Bu gelişmeler üzerine hayatı hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

    FATİH BULUT KİMDİR?

    Aslen Kayserili olan ve yöresel bazda tanınan Fatih Bulut, bir anda en çok konuşulan ve araştırılan isimlerden oldu. İşte, son günlerin popüler ismi Fatih Bulut hakkında merak edilenler...

    Kayserili düğün şarkıcısı Fatih Bulut, söz ve müziği kendine ait olan "Çok Sevdim Yalan Oldu" adlı şarkısıyla tanındı. Şarkı oyuncu İrem Sak'ın yaptığı paylaşımla yayıldı ve kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

    Köydeki düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Fatih Bulut'un 10 kardeşi var. Babasını kanserden, abisini ise kalp krizinden kaybetti. Baba olmak için 7 yıl bekleyen Fatih Bulut'un bir kız ve erkek olmak üzere 2 çocuğu var.

    FATİH BULUT ÇOK SEVDİM YALAN OLDU ŞARKI SÖZLERİ

    Umut ışıklarım bir bir söndüler
    Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler
    Her topluma girdim onlar ittiler
    Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler
    Her topluma girdim amma onlar ittiler
    Ezdi tükenmedik bildi zalım geceler
    Uykular haram oldu
    Gençliğim bak talan da oldu
    Çok sevdim yalan oldu
    Zalım geceler
    Uykular haram oldu
    Gençliğim bak talan da oldu
    Çok sevdim yalan oldu
    Zalım geceler
    Geceler, geceler yıktı geceler
    Geceler, geceler zalım geceler
    Umudum gecem
    Gecem de gündüz oldu oldu
    Demir mazgallar dört duvar oldu
    Demir de kapılar dört duvar oldu
    Sayamadım valla ha, billa ha
    Seneler oldu, oldu, oldu
    Çok sene oldu


    Geceler, geceler yıktı geceler
    Geceler, geceler yaktı geceler
    Geceler, geceler yıktı geceler
    Geceler, geceler yaktı geceler
    Annem yanına, valla ha gelecem
    Ölmeden…
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