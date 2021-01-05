Fatih Bulut kimdir? Fatih Bulut kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Yeni haftanın ikinci gününde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan şarkılarıyla oldukça dikkat çeken Fatih Bulut, seslendirdiği şarkıları ile izleyicileri oldukça eğlendirdi. Bu gelişmeler üzerine hayatı hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.
FATİH BULUT KİMDİR?
Aslen Kayserili olan ve yöresel bazda tanınan Fatih Bulut, bir anda en çok konuşulan ve araştırılan isimlerden oldu. İşte, son günlerin popüler ismi Fatih Bulut hakkında merak edilenler...
Kayserili düğün şarkıcısı Fatih Bulut, söz ve müziği kendine ait olan "Çok Sevdim Yalan Oldu" adlı şarkısıyla tanındı. Şarkı oyuncu İrem Sak'ın yaptığı paylaşımla yayıldı ve kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Köydeki düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Fatih Bulut'un 10 kardeşi var. Babasını kanserden, abisini ise kalp krizinden kaybetti. Baba olmak için 7 yıl bekleyen Fatih Bulut'un bir kız ve erkek olmak üzere 2 çocuğu var.
FATİH BULUT ÇOK SEVDİM YALAN OLDU ŞARKI SÖZLERİ
Umut ışıklarım bir bir söndüler
Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler
Her topluma girdim onlar ittiler
Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler
Her topluma girdim amma onlar ittiler
Ezdi tükenmedik bildi zalım geceler
Uykular haram oldu
Gençliğim bak talan da oldu
Çok sevdim yalan oldu
Zalım geceler
Uykular haram oldu
Gençliğim bak talan da oldu
Çok sevdim yalan oldu
Zalım geceler
Geceler, geceler yıktı geceler
Geceler, geceler zalım geceler
Umudum gecem
Gecem de gündüz oldu oldu
Demir mazgallar dört duvar oldu
Demir de kapılar dört duvar oldu
Sayamadım valla ha, billa ha
Seneler oldu, oldu, oldu
Çok sene oldu
Geceler, geceler yıktı geceler
Geceler, geceler yaktı geceler
Geceler, geceler yıktı geceler
Geceler, geceler yaktı geceler
Annem yanına, valla ha gelecem
Ölmeden…