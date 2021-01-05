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    • 05.01.2021 09:56
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    • 05.01.2021 09:56
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    ? konusu – Hangi kitaptan uyarlamadır?

    ? konusu nedir? Sorularının yanıtları gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. TRT 1’de Salı akşamları yayınlanan dizi oldukça dikkat çekiyor ve ilgiyle izleniyor. Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile ilgi odağı olan ? İşte hakkında merak edilen tüm bilgiler…

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    Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler?

    Salı akşamları TRT 1'e ilgiyle izlenen ve fenomen hale gelen Masumlar Apartmanı'nda heyecan dolu bölümler yaşanmaya devam ediyor. Henüz izlememiş olanlar ise Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir? Sorularına yanıt arıyor. Peki Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlamadır? İşte ön bilgiye sahip olmak isteyenler için detaylar…

    MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

    Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

    MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.

    MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

    Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?

    MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

    Farah Zeynep Abdullah

    Birkan Sokullu

    Ezgi Mola

    Merve Dizdar

    Alper Saldıran

    Metin Çoşkun

    Esra Ruşan

    Atilla Şendil

    Emir Özden

    Uğur Uzunel

    Gizem Katmer
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    Haberler Magazin Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu – Hangi kitaptan uyarlamadır?