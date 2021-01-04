ATV ekranlarında salı günlerinin en çok sevilen dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hainin gerçek yüzü ortaya çıktı. Son olarak Ebru'nun hainliğinin ortaya çıktığı ve Hızır masaya gelerek masanın 14. kuralını hatırlatarak kendisinin infaz edilmesini istediği bölüm sonrası heyecan arttı. Ebru'nun ta en başından beri Fethi'nin istediği planları gerçekleştirmek üzere hareket ettiği görüldü ve Yaman ile görüşmeleri herkesi şaşırttı. Ancak henüz bu gelişmeden Çakırbeyli ve Façalı aileleri haberdar olmadı. Bölüm sonrasında EDHO 179. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

EDHO'DAN YENİ YIL KARARI

EDHO'nun 2 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı ve yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye yeni isimlerin dahil olup olmayacağını merak ediyor.