EDHO bugün var mı, neden yok soruları hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. ATV ekranlarında salı günleri ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta kanalın yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Bu kapsamda dizinin hayranları yeni bölüm tarihini merak ediyor. Peki, EDHO bugün var mı, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? İşte 5 Ocak 2021 ATV yayın akışında yer alan yapımlar...

EDHO BUGÜN NEDEN YOK? İŞTE YENİ BÖLÜM TARİHİ...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi iki hafta boyunca ekranlarda olmayacak. Dizi 19 Ocak Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

5 OCAK 2021 ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Akıncı (Tekrar)

23.40 Hercai (Tekrar)

İşte son bölümde yaşananlar;