ATV ekranlarında çarşamba gününe damgasını vurmaya devam eden Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanan gelişmelerle heyecan iyice doruklara çıkacak. Son bölümde beylik toyu toplandı ve Osman Bey, amcası Dündar'ın oyunlarına rağmen Kayı'nın yeni şanlı beyi oldu. Osman Gazi, bey olur olmaz amcası Dündar'ı Söğüt'teki görevinden, ağabeyi Savcı'yı da alpbaşılıktan azletti. Bugün ATV ekranlarında Kuruluş Osman 41. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey, amcası Dündar Bey'in tekfur Nikola'yla görüştüğünü öğreniyor. Bu görüşmeyi öğrenen Osman Bey'in ise otağında amcasının boynuna yay kirişini geçirdiği ve boğduğu görülüyor. İşte Kuruluş Osman 41. bölüm 2. fragmanında yaşanacak olaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Yeni Kayı Bey'i..."

Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

DÜNDAR'IN OYUNU

Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker.