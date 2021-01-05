11 Şubat'ta Berdan Mardini'yi telefonla arayan bir kişi, ihtiyaç sahibi bir aile için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi. Birçok ünlünün de yardımda bulunduğunu ifade eden şahıs, para talep etti.
DOLANDIRILACAĞINI ANLAYINCA SAVCILIĞA BAŞVURDU
Teklifi kabul eden Mardini, şahıstan banka bilgilerini isteyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ancak bir süre devam eden mesajlaşma sırasında durumdan şüphelenen Mardini, dolandırılmak üzere olduğunu anlayarak savcılığa başvurdu.
IBAN NUMARASI FUTBOLCUYA AİT ÇIKTI
Savcılık Mardini'yi arayan kişinin Şanlıurfa'daki Karaköprü Belediyespor'da forma giyen Tolgahan Nurhak olduğunu tespit etti. Mesajlarda yer alan IBAN numarası da ona ait çıktı.
SUÇLAMAYI REDDETTİ
Futbolcu, telefon hattını değiştirdiğini söyleyip suçlamayı reddetti.