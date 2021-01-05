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    • 05.01.2021 07:44
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    • 05.01.2021 07:44
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    Futbolcudan şarkıcı ’ye kumpas: 10 yıla kadar hapsi isteniyor

    Türkücü ’yi, yardıma muhtaç bir aile için destek isteyerek dolandırmaya çalışan kişinin, Karaköprü Belediyespor’da forma giyen olduğu ortaya çıktı. Futbolcunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

    Sabah
    Futbolcudan Berdan Mardini’ye kumpas

    11 Şubat'ta Berdan Mardini'yi telefonla arayan bir kişi, ihtiyaç sahibi bir aile için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi. Birçok ünlünün de yardımda bulunduğunu ifade eden şahıs, para talep etti.

    DOLANDIRILACAĞINI ANLAYINCA SAVCILIĞA BAŞVURDU
    Teklifi kabul eden Mardini, şahıstan banka bilgilerini isteyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ancak bir süre devam eden mesajlaşma sırasında durumdan şüphelenen Mardini, dolandırılmak üzere olduğunu anlayarak savcılığa başvurdu.

    IBAN NUMARASI FUTBOLCUYA AİT ÇIKTI
    Savcılık Mardini'yi arayan kişinin Şanlıurfa'daki Karaköprü Belediyespor'da forma giyen Tolgahan Nurhak olduğunu tespit etti. Mesajlarda yer alan IBAN numarası da ona ait çıktı.



    SUÇLAMAYI REDDETTİ
    Futbolcu, telefon hattını değiştirdiğini söyleyip suçlamayı reddetti.

    10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
    Ancak savcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame düzenledi. Futbolcu Nurhak'ın 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

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