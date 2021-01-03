Şimdilerde de sık sık kontrolleri yapılan ve günden güne iyileşen Erbil, 'Söylemezsem Olmaz' programına konuk olmuştu. Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Erbil, geçimini nasıl sağladığıyla ilgili, "Allah'tan bugüne kadar savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum. Ancak pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Allah sağlık versin ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize" dedi.