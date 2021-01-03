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    • 03.01.2021 14:11
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    • 03.01.2021 14:11
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    179. bölüm fragmanı izle: Kan akacak intikam acı olacak! Hain içlerinde kol geziyor! Oldu bittiye getirecek!

    179. bölüm fragmanı izle: 'ın suboş sözünün ve tarafından sıkça kullanılmaya başlandığı son kısımda Ebru'nun Çakırbeyli ve Façalı ailelerinin içindeki hain olması herkesi şaşırtan vakalardan oldu. Yaman ile saklı saklı haberleşen Ebru, Tipi'nin Rafet'i öldürdüğü bilgisini onunla paylaştı. Yaşanan gelişmenin ardından Tipi, infaz edilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. 'ın tüm mücadelelerine karşın can vermek isteyen Tipi'yi şaşırtacak bir hücum yapıldı. masaya gelerek Tipi'nin yerine kendisinin infaz edilmesini istedi. Coşku dolu sahneleriyle kısım sonrası gözler EDHO 179. kısım fragmanına çevrildi.

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    EDHO 179. bölüm fragmanı izle: Kan akacak intikam acı olacak!

    Hain içlerinde cirit atıyor ketenpereye getirecek! EDHO 179. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Çakırbeyli ve Façalı ailelerini ketenpereye getirenin sonu olacak. ATV ekranlarında salı akşamlarına mührünü vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ebru'nun hain çıkması herkesi çok şaşırttı. Ebru meğer en başından beri Fethi'nin istediği planları gerçekleştirmek üzere hareket ettiği ortaya çıktı. Ancak henüz bu gelişmeden Çakırbeyli ve Façalı aileleri haberdar değil. Son sahnede masada Tipi'nin infazı beklenirken Hızır'ın gelip kendisini feda etmek istemesi geceye damgasını vuran olaylardan oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri şimdi EDHO 179. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri bekliyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"

    İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.

    YAMANLARIN HAİN PLANI

    Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.

    Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

    HIZIR'IN TİPİ MÜCADELESİ

    Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.

    FAÇALI CEPHESİNDE DE İŞLER KARIŞIK

    Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

    İÇLERİNDEKİ HAİN KİM?

    Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar.

    Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer.

    EN BÜYÜK DARBEYİ ALIYORLAR

    Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır.

    Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

    CEYLAN KİME SIKACAK?

    Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.

    EDHO OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

    Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Yayınlandığı günlerde izleyicileri ekranlara kilitleyen dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde:

    Oktay Kaynarca

    Sanem Çelik

    Yunus Emre Yıldırımer

    Ozan Akbaba

    Sabina Toziya

    Kenan Çoban

    Turgay Tanülkü

    Yalçın Hafızoğlu

    Hakan Karsak

    Ceren Benderlioğlu

    Sevil Akı Saner

    Ali Sürmeli

    Emir Benderlioğlu

    Selin Işık

    Tevfik Erman Kutlu

    Hüseyin Avni Danyal

    Turgut Tunçalp

    Şener Savaş
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    Haberler Magazin EDHO 179. bölüm fragmanı izle: Kan akacak intikam acı olacak! Hain içlerinde kol geziyor! Oldu bittiye getirecek!