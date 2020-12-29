Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'la yakalandı! Yaş farkıyla tepki çeken ikiliden Iraz Yıldız'ın kim olduğu ve ne iş yaptığı merak konusu oldu. İlk olarak geçtiğimiz şubat ayında Iraz Yıldız ile birlikte görüntülenen Tamer Karadağlı, daha önce de sossyal medya hesabından Iraz Yıldız ile çekildiği fotoğrafını," "Geleceğin starı Iraz Yıldız'la Antalya'da çok güldük. Müthiş bir yetenek. Adını çok duyacaksınız" mesajıyla paylaşmıştı.