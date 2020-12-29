Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'la yakalandı! Yaş farkıyla tepki çeken ikiliden Iraz Yıldız'ın kim olduğu ve ne iş yaptığı merak konusu oldu. İlk olarak geçtiğimiz şubat ayında Iraz Yıldız ile birlikte görüntülenen Tamer Karadağlı, daha önce de sossyal medya hesabından Iraz Yıldız ile çekildiği fotoğrafını," "Geleceğin starı Iraz Yıldız'la Antalya'da çok güldük. Müthiş bir yetenek. Adını çok duyacaksınız" mesajıyla paylaşmıştı.
GEÇTİĞİMİZ YIL BİRLİKTE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI
Snob Magazin'in haberine göre; Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Karadağlı, geçtiğimiz sene Instagram hesabından Iraz Yıldız ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.
Tamer Karadağlı, "Geleceğin starı Iraz Yıldız'la Antalya'da çok güldük. Müthiş bir yetenek. Adını çok duyacaksınız" mesajını yazmıştı. 2002'de evlendiği Arzu Balkan'dan 2007'de boşanan oyuncunun kalbi uzun süredir boştu.
Iraz Yıldız, 1997 yılında dünyaya geldi. Piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda eğitim görmeye başladı.
2007 yılında Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 yılında Sofya'da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda Mansiyon ödülü, yine aynı yıl Mersin'de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda Mansiyon Ödülü kazandı. 2009 yılında Uluslararası Müzik Festivali'ne davet edildi. Yine aynı sene 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'ne çıktı. MİAM'ın düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesi'ne sanatçı Cihat Aşkın'ın çağırısıyla katıldı ve Muammer Sun'un eserlerini seslendirdi.
2010 yılında "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında bir çok konser verdi. Bodrum D-Marin Turgut Reis 6.Uluslararası Klasik Müzik Festivali'ne katıldı.2012 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından duzenlenen Müzik Festivali'nde Prof.Muhiddin Dürrüoğlu ile beraber Schubert Fantasie, 2013 Mayıs ayında Borusan Quartet ile Tonhalle (Zurich) ve Bilkent Konser Salonu'nda Ulvi Cemal Erkin'in Piyanolu Kentet'ini seslendirdi.
Iraz Yıldız, çalışmalarını 2010 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi'nde devam ettirdi, 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nden mezun oldu.