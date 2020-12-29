EXXEN TV bedava mı paralı mı olacak? EXXEN TV ücreti ne kadar? EXXEN TV açıldı mı?

EXXEN TV ücreti ne kadar? EXXEN TV paralı mı olacak? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN TV platformu izleyicilerine zengin bir içerik sunacak. Youtube fenomenlerinin yaptığı programlar, şov programları, diziler ve filmlerle birlikte EXXEN'de birçok içerik olacak. Peki, EXXEN TV açıldı mı? EXXEN TV ücreti ne kadar olacak?
EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen Tv'nin fiyat politikası hakkındaki soruya cevap veren Acun Ilıcalı, "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok" şeklinde açıklama yaptı.
"Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. 900 bin TL olduğu için 'bunu gel bedava seyret' deme şansımız yok. 'Exxen'in ücretini Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek."
YouTube kanalında Stolk adlı kanalın açıkladığı bilgiye göre, Exxen aylık fiyatının 7,99 TL olacağını, yıllık aboneliklerde aylık fiyatının 5,99 olacağını öne sürdü.
Aynı kanalın aktardığı kulis bilgilerine göre, ilk 1 hafta ücretsiz olacağı açıklanan Exxen'in bu konuda fikir ayrılığında olduğu öğrenildi.
EXXEN NE ZAMAN AÇILACAK?
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda katıldığı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamış ve yeni dijital platformu Exxen ile ilgili detayları da burada paylaşmıştı. Platformun 2021 yılı itibarıyla başlayacağı öne sürüldü.
EXXEN'DE HANGİ YAPIMLAR YER ALACAK?
Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerinde olacağı bir müzikal proje olacak. Proje tasarımı Ali Atay'a ait Onur Ünlü yönetmenliğinde ve başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden ile Ertan Saban'ın olacağı Şeref Bey adlı dizi seyirciyle buluşacak. Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı 8 bölümlük Vahşi Şeyler adlı dizi de platformda yer alacak.
Ayla, Müslüm ve Naim'in yaratıcısı Mustafa Uslu'dan başrolünde Özgü Namal'ın yer aldığı Hükümsüz adlı dizi yer alacak. Üç zengin ev kadınını anlatan Zehirli Çiçekler ve senaryo ile başrolde İbrahim Büyükak'ın adını gördüğümüz İlginç Bazı Olaylar da diğer orijinal Exxen yapımları olacak. Dünyada ses getiren Next Top Model yarışması Burcu Esmersoy sunumuyla gerçekleşecek. Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak ise birlikte bir programa imza atacak.
Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir proje ile Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin ve Gökhan Çınar'ın Katarsis programları da Exxen'de olacak.