Nihal Candan bornozlu pozlarıyla 'Bu kadarı da pes' dedirtmeye devam ediyor! Murat Boz'la yasak ilişki itirafıyla şoke etmişti... Nihal Candan, otel odasında paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla bir kez daha 'Pes' dedirtti. İşte geçtiğimiz günlerde Aslı Enver ile aşk yaşadığı dönemde şarkıcı Murat Boz ile yasak ilişki yaşadığını ve pişman olduğunu itiraf eden Nihal Candan'ın paylaşımı...
Seneler önce birçok kişi tarafından izlenen İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Nihal Candan, ardından Survivor'a katılmıştı. Şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram'dan görenlere 'yok artık' dedirten fotoğraflar yayımlıyor.
Şimdilerde otelde kalan Nihal Candan, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yayınladığı pozlarla tepki çekmeye devam ediyor. Kilo alıp verdiği için göğüslerine silikon taktıran Candan, bornozla ayna karşısında poz verdi.
Candan, verdiği göğüs dekolteli pozlarında açıldıkça açıldı. Ünlü ismin paylaşımlarına tepki yağdı.
NİHAL CANDAN KİMDİR?
Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir. Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.İkinci sezon Bu Tarz Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan'ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.
İşte Benim Stilim programından Survivor'a transfer olan isim, İşte Benim Stilim'de en çok gerginlik oluşturan kişilerden biriydi. Sürekli diğer yarışmacılarla sert tartışmalar yaşayan Nihal, 11. haftada elenerek yarışmadan gitmişti. Fiziksel özelliklerine bakıldığında, 1,65 metre boyunda olan yarışmacı, 56 kiloya sahip. Survivor'a giderken yaptığı çekimde 'Niye aç kalmaktan korkayım ki ben zaten rejim yapıyorum' diyen Nihal Candan adadaki ikinci gününde açlık ve karanlık yüzünden ağlamıştı.
Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan'dan Murat Boz'la yasak ilişki itirafı! "Pişmanım" diyen Nihal Candan Murat Boz itirafıyla geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver'in Murat Boz'u aldattığı o gece neler yaşandı?
Tanıştıktan kısa süre sonra oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Murat Boz, her defasında çok mutlu olduğunu dile getiriyordu. 1.5 yıldan fazla süredir birlikte olan ikilinin, yakın zamanda ise evlilik planları yaptığı iddiaları konuşulmaya başlamıştı. Aslı Enver dizi çekimleri için Bursa'da iken erkek arkadaşları ile eğlenmeye çıkan Murat Boz'un ihanet gecesi Nihal Candan tarafından itiraf edildi.
TV8 ekranlarında yayınlanan "İşte Benim Stilim" programıyla tanınan ve Instagram hesabından yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarla dikkat çekmeyi başaran ünlü TV yıldızı Nihal Candan, bu kez Murat Boz açıklamasıyla izleyenleri şaşırttı.
"MURAT BOZ'LA PARTİ İLİŞKİMDEN PİŞMANIM"
"Nihal Candan, "Söylemezsem Olmaz" programında Bircan Bali'nin "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?' sorusunu yanıtladı" sorusunu yanıtladı. Candan, "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" dedi. Nihal Candan'ın cevabı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.Aslı Enver'le uzun süredir birliktelik yaşayan popçu Murat Boz, dün gece arkadaşı Eser Yenenler'le birlikte üç kadınla doyasıya eğlendi. Aslı Enver'le evlilik hazırlığında olduğu iddia edilen Murat Boz,'un üç kadınla birlikte yaptığı kaçamak gazeteciler tarafından görüntülendi. Bu görüntülerin ardından Murat Boz Aslı Enver'i aldattı mı? Murat Boz ihanet etti mi? sorusu gündeme geldi.
Murat Boz ve arkadaşı Eser Yenenler'in eğlendiği kadınların 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Nihal-Bahar Candan kardeşler ve Özge Bitmez olduğu ortaya çıktı. Peki Nihal Candan ve Bahar Can'dan kimdir? İşte Murat Boz, Eser Yenenler, Nihal-Bahar Candan kardeşler ve Özge Bitmez kaçamağının detayları...
MURAT BOZ'UN İHANET GECESİ!
Sosyal medya Morat Boz'un Aslı Enver'i aldatmasını konuşuyor. Murat Boz, dün gece Nihal-Bahar Candan kardeşler ve Özge Bitmez'le verdiği parti magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver'le aşk yaşayan Murat Boz, güzel oyuncu setteyken arkadaşı Eser Yenenler'in evinde Nihal-Bahar Candan kardeşler ve Özge Bitmez'le sabaha kadar eğlendi.
1.5 senedir oyuncu Aslı Enver'le birlikte olan popçu Murat Boz, önceki gece arkadaşı Eser Yenenler'in evindeydi. 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen NihalBahar Candan kardeşlerle Boz, sabaha kadar eğlendi. Murat Boz, önceki akşam Emirgan'daki La Boom'a gitti. Mekanda Eser Yenenler ve birkaç arkadaşı ile eğlenen popçuya, ilerleyen saatlerde 'İşte Benim Stilim' yarışması ile ünlenen Nihal-Bahar Candan kardeşler ve Özge Bitmez isimli sarışın bir kadın da eşlik etti. Hep birlikte eğlenen Murat Boz ve Eser Yenenler, gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrı ayrı çıktı.