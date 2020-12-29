Tanıştıktan kısa süre sonra oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Murat Boz, her defasında çok mutlu olduğunu dile getiriyordu. 1.5 yıldan fazla süredir birlikte olan ikilinin, yakın zamanda ise evlilik planları yaptığı iddiaları konuşulmaya başlamıştı. Aslı Enver dizi çekimleri için Bursa'da iken erkek arkadaşları ile eğlenmeye çıkan Murat Boz'un ihanet gecesi Nihal Candan tarafından itiraf edildi.

TV8 ekranlarında yayınlanan "İşte Benim Stilim" programıyla tanınan ve Instagram hesabından yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarla dikkat çekmeyi başaran ünlü TV yıldızı Nihal Candan, bu kez Murat Boz açıklamasıyla izleyenleri şaşırttı.