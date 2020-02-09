Tamer Karadağlı öyle bir isimle yakalandı ki... İşte kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi!

Çocuklar Duymasın'ın taş fırın erkeği Haluk karakteri ile milyonların sevgisini kazanan yılların oyuncusu Tamer Karadağlı, önceki gün Nişantaşı'nda esmer bir güzelle görüldü. Objektife takılan ünlü oyuncu, flaşların patlamasıyla gerildi. Esmer güzele "Sen araca geç, geliyorum" diyen Karadağlı, vale ücretini ödedi ve muhabirlerin "Yanınızdaki hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusunu yanıtsız bırakarak oradan uzaklaştı. Çocuklar Duymasın dizisindeki partneri Pınar Altuğ ile magazin gündeminden düşmeyen 52 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın yanındaki güzelin, 3 ay önce Instagram'dan fotoğraf paylaştığı 1997'li piyanist Iraz Yıldız olduğu ortaya çıktı. Tamer Karadağlı'nın yeni sevgilisi Iraz Yıldız kimdir?

09.02.2020 10:34 - Son Güncelleme: 09.02.2020 10:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





