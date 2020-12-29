Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay 9 yaş büyük sevgilisi Dilara Aksüyek ile yakalandı! Onur Bay, sevgilisi ile arasındaki yaş farkı hakkında kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte pandemi döneminde maskesiz görüntülenen Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay 9 yaş büyük sevgilisi Dilara Aksüyek...
Hürriyet'in haberine göre; 'Arka Sokaklar' dizisinin Tekin'i Onur Bay, oyuncu sevgilisi Dilara Aksüyek ile Cihangir'de görüntülendi.
Köpekleriyle yürüyüşe çıkan ünlü çiftin maske takmaması tepki çekti.
Sevgilisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay muhabirlerin aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" dedi.
Yılbaşında evde olacaklarını söyleyen sevgililer, daha sonra yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.
DİLARA'NIN ONUR'U ÖPÜCÜKLERE BOĞDUĞU GECE...
Dilara Aksüyek (33) ile Onur Bay (24), geçtiğimiz kasım ayında Cihangir'de bir mekanda objektife takılmıştı.Aksüyek, meslektaşı Onur Bay'ı gece boyunca öpücüklere boğmuştu. İkilinin aşkı bu böyle belgelenmişti.
DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?
Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Dilara Aksüyek, İlk rolünü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile canlandırdı. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.