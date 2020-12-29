İlgiyle izlenen yarışmalardan biri olan Gelinim Mutfakta'daki değişiklik olacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Gelinim Mutfakta'yı artık Onur Büyüktopçu yerine Seda Sayan'ın sunacağı haberleri şaşırttı. Peki haberler doğru mu, izleyicilerin arama motorları üzerinden sıkça araştırdığı Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Seda Sayan mı olacak? Konuya ilişkin resmi bilgi geldi. İşte cevabı…
GELİNİM MUTFAKTA'YI SEDA SAYAN MI SUNACAK?
Gelinim Mutfakta yeni yıla Seda Sayan ile başlayacak. 3 yıldır hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta, 2021'in ilk pazartesi günü olan 4 Ocak Pazartesi günü Seda Sayan'ın sunumuyla ekranda olacak. Samimi tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Seda Sayan'ın programa da iddialı bir giriş yapacağı belirtildi.
Programın çiçeği burnunda sunucusu Seda Sayan, "Yeniden hayranlarımla buluşacak olmak benim için mutluluk verici. Mutfakta olmak ve yemek yapmak benim için büyük bir tutkuydu. Ve bu konuda mütevazi olamayacağım ama çok iddialıyım" dedi.
Sayan, dağıttıkları ödüllerle de rakiplerinin bulunmadığını belirterek "Her bölümün sonunda çeyrek altın ve her hafta finalinde de 5 altın bilezik dağıtıyoruz. Eli hamarat bütün gelinleri kayınvalideleri ile birlikte Gelinim Mutfakta' ya bekliyorum. Çıkıp çıkıp gelsinler" diye konuştu.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek.
Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu'nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.
ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?
Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.
Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı.2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır.2019 yılında Show Tv 'de yayımlanan Damat Bayıldı adlı yarışmayı sunmuştur.
24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Kanal D'de yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışmayı sunan Büyüktopçu, oyunculuğunun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapıyor.
Sevilen sunucu 14 Eylül'de yeni sezonuna başlayacak olan Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu oldu.