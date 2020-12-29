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    • Magazin
    • 29.12.2020 10:17
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    • 29.12.2020 10:17
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    Bugün programına konuk olan ? Şarkılarıyla ve samimi sohbetiyle izleyicilere keyifli anlar yaşatan ’ın hayatına dair bilgiler merak edilerek arama motorları üzerinden sıkça araştırılmaya başlandı. Şarkılarının neler olduğu da merak konusu oldu ve , ? Sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Gökhan Doğanay kimdir?

    Zaman zaman şarkılarıyla gündem konusu olan Gökhan Doğanay bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılınaca yeniden gündeme geldi ve hayatı hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. Özellikle Gökhan Doğanay Yandım Eyvah şarkı sözleri araştırılıyor. Gökhan Doğanay nereli, şarkıları neler? Sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

    GÖKHAN DOĞANAY KİMDİR?

    1987 yılında dünyaya gelen Gökhan Doğanay İstanbul Gaziosmanpaşa doğumludur. Ailesi müzisyen olan Doğanay Dersim'in büyük ozanlarından olan Hüseyin Doğanay'ın torunudur. Canın Sağolsun adlı ilk albümü ile müzik piyasasındaki yerini alan sanatçı albüm öncesinde de ciddi bir kitleye sahip olmuş besteci kimliği ile ön plana çıkmayı başarmıştır. Gökhan Doğanay aslen Tunceli Dersim'lidir. Ses sanatçısı Seyfi Doğanay'ın yeğeni, Uygar Doğanay'ın ise kuzenidir.

    Gökhan Doğanay Yandım Eyvah Sözleri

    Bu Nasıl Bir Sevda Böyle Düşman Başına
    Gecem Gündüzüm Karıştı Döndüm Şaşkına
    Bir Baktım Ela Gözüne Kara Kaşına
    Yandım Eyvah Eyvah Eyvah Ben O Nazlıya

    Kurtuluşun Yok Yar Benden Ömür Boyunca
    Yazmışam Seni Gönlüme Silmem Bir Daha
    Gelin Olacaksın Sen Bu DOĞANAY'a
    Ya Benimsin Ya Toprağın Yar Bunu Anla.

    Sen İnandığım Tek Doğru Tek Anlamamsın
    Sen Gönlümün Sultanısın Canım Kanımsın
    Sensiz Olacaksa Sabah Varsın Olmasın
    Gelin Edeceğim Seni Dünya Anlasın

    Kurtulamazsın Yar Benden Ömür Boyunca
    Yazmışam Seni Gönlüme Silmem Bir Daha
    Gelin Olacaksan Sen Bu DOĞANAY'a
    Ya Benimsin Ya Toprağın Yar Bunu Anla.
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