Gökhan Doğanay Yandım Eyvah Sözleri



Bu Nasıl Bir Sevda Böyle Düşman Başına

Gecem Gündüzüm Karıştı Döndüm Şaşkına

Bir Baktım Ela Gözüne Kara Kaşına

Yandım Eyvah Eyvah Eyvah Ben O Nazlıya

Kurtuluşun Yok Yar Benden Ömür Boyunca

Yazmışam Seni Gönlüme Silmem Bir Daha

Gelin Olacaksın Sen Bu DOĞANAY'a

Ya Benimsin Ya Toprağın Yar Bunu Anla.