Zaman zaman şarkılarıyla gündem konusu olan Gökhan Doğanay bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılınaca yeniden gündeme geldi ve hayatı hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. Özellikle Gökhan Doğanay Yandım Eyvah şarkı sözleri araştırılıyor. Gökhan Doğanay nereli, şarkıları neler? Sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.
GÖKHAN DOĞANAY KİMDİR?
1987 yılında dünyaya gelen Gökhan Doğanay İstanbul Gaziosmanpaşa doğumludur. Ailesi müzisyen olan Doğanay Dersim'in büyük ozanlarından olan Hüseyin Doğanay'ın torunudur. Canın Sağolsun adlı ilk albümü ile müzik piyasasındaki yerini alan sanatçı albüm öncesinde de ciddi bir kitleye sahip olmuş besteci kimliği ile ön plana çıkmayı başarmıştır. Gökhan Doğanay aslen Tunceli Dersim'lidir. Ses sanatçısı Seyfi Doğanay'ın yeğeni, Uygar Doğanay'ın ise kuzenidir.
Gökhan Doğanay Yandım Eyvah Sözleri
Bu Nasıl Bir Sevda Böyle Düşman Başına
Gecem Gündüzüm Karıştı Döndüm Şaşkına
Bir Baktım Ela Gözüne Kara Kaşına
Yandım Eyvah Eyvah Eyvah Ben O Nazlıya
Kurtuluşun Yok Yar Benden Ömür Boyunca
Yazmışam Seni Gönlüme Silmem Bir Daha
Gelin Olacaksın Sen Bu DOĞANAY'a
Ya Benimsin Ya Toprağın Yar Bunu Anla.
Sen İnandığım Tek Doğru Tek Anlamamsın
Sen Gönlümün Sultanısın Canım Kanımsın
Sensiz Olacaksa Sabah Varsın Olmasın
Gelin Edeceğim Seni Dünya Anlasın
Kurtulamazsın Yar Benden Ömür Boyunca
Yazmışam Seni Gönlüme Silmem Bir Daha
Gelin Olacaksan Sen Bu DOĞANAY'a
Ya Benimsin Ya Toprağın Yar Bunu Anla.