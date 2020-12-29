Çukur 109. bölüm dün akşam Show TV ekranlarında yayınlandı ve yine heyecan yarattı. Hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çeken Çukur dizisinde neler yaşandı? Yamaç'ın final sahnesinde söylediği Hepsi teker teker gidecek sözleri heyecanın dozunu daha da arttırdı. Peki Yamaç Efsun'u kurtarak ona kavuşabildi mi? Diğer yandan Çukur 110.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu oldu. İşte detaylar…
ÇUKUR 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak.
Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan'ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak. Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur'u büyük bir tehlikenin içine sokacak.
Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz'i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.
ÇUKUR'UN YAMAÇ KOSAVALI'SI ARAS BULUT İVMENLİ KİMDİR?
Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur'dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur'u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.
1990 yılında İstanbul'da doğan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı. 2015 yılında "Maral" dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında "İçerde" dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İynemli, "Çukur" dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.