Gelinim Mutfakta kim elendi? 25 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başlandı. Sevilen programı izlemeyi kaçıranlar bu hafta neler olduğunu merak ediyor. Beklenmedik gelişmeler yaşandı ve İlayda yarışmayı bırakmak zorunda kaldı, peki neden ayrıldı? Haftaya ise Gelinim Mutfakta'da yılbaşı coşkusu yaşanacak ve eski yarışmacılardan Hatice konuk olacak. Daha önce elenen bir yarışmacı ise geri dönüyor.