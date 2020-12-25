Gelinim Mutfakta kim elendi? 25 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başlandı. Sevilen programı izlemeyi kaçıranlar bu hafta neler olduğunu merak ediyor. Beklenmedik gelişmeler yaşandı ve İlayda yarışmayı bırakmak zorunda kaldı, peki neden ayrıldı? Haftaya ise Gelinim Mutfakta'da yılbaşı coşkusu yaşanacak ve eski yarışmacılardan Hatice konuk olacak. Daha önce elenen bir yarışmacı ise geri dönüyor.
25 ARALIK CUMA ÇEYREK ALTINI HANGİ YARIŞMACI ALDI?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 89 puan ile İlayda oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (25 ARALIK)
Haftanın en düşük puanını alan 67 puan ile Özlem oldu fakat yarışmaya İlayda veda etti. Kayınvalidesinin annesinin rahatsızlığından dolayı çekilmek istediler.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Haftanın birincisi toplam Gizem oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek.
Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu'nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.
GELİNİM MUTFAKTA ÖZLEM DEMİR VE ELMAS DEMİR KİMDİR?
Gelinim Mutfakta programının yeni yarışmacıları, gelin Özlem Demir, kayınvalide Elmas Demir. Yarışmaya fırtına estirmeye geldiklerini söyleyen kayınvalide Elmas Hanım, rakiplerine "Siz, Rüzgarımızla savrulmamaya dikkat edin" diyerek göz dağı verdi.
Gelin Özlem Hanım, 33 yaşında. 4 yıllık evli olan Özlem iki evlilik yapmış. Özlem'in üç kızı var. Aslen Ordulu olan yeni yarışmacı, Karadeniz TV'de sunuculuk yapıyor. Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Özlem kendisini bir müzik tutkunu olarak nitelendiriyor. Karadeniz bölgesinde tanınan bir yerel sanatçıdır. Kendisine ait şarkıları bulunan Özlem, Baba, Cimri Kavuşma, Dur Dedim, Karagözlüm, Anne, Adam Sanmıştım Özlemce, Söyletme isimli eserlerinin sahibidir.
Kayın valide Elmas Hanım, 1968 İstanbul doğumlu. 3 çocuk annesi olan Elmas Hanım, büyük bir holdingde ofis yönetiminden emekli.
GELİNİM MUTFAKTA İLAYDA KİMDİR?
Yeni sezonun yarışmacıları arasında yer alan İlayda Doğan, yarışmacılarla kıyasıya rekabet ediyor. İlayda Doğan 26 yaşında ve İç mimarlık mezunudur.
Kuyumculuk sektöründe tasarımcı olarak çalışıyor. Kısa süre önce başladığı yemek serüveninde hem kendine hem de elinin lezzetine güveniyor. Hırslı ve inatçı olduğu için de birinci sıraya oturacağını düşünüyor.