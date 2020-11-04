İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar oyuncusuyla yakalandı! Aralarında 9 yaş fark var...
Bir dönem ekranlarda yer alan İstanbullu Gelin dizisinde Fikret'in eşi İpek karakterine hayat veren güzel oyuncu Dilara Aksüyek, Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitirerek yeni bir aşka yelken açtı. Ayrılık acısını çabuk atlatan oyuncu Dilara Aksüyek Arka Sokaklar oyuncusuyla yakalandı. 33 yaşındaki Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay'ı gece boyunca öpücüklere boğdu.
04.11.2020 09:00
- Son Güncelleme: 04.11.2020 09:17
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