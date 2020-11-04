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İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar oyuncusuyla yakalandı! Aralarında 9 yaş fark var...

Bir dönem ekranlarda yer alan İstanbullu Gelin dizisinde Fikret'in eşi İpek karakterine hayat veren güzel oyuncu Dilara Aksüyek, Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitirerek yeni bir aşka yelken açtı. Ayrılık acısını çabuk atlatan oyuncu Dilara Aksüyek Arka Sokaklar oyuncusuyla yakalandı. 33 yaşındaki Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay'ı gece boyunca öpücüklere boğdu.

04.11.2020 09:00 - Son Güncelleme: 04.11.2020 09:17
İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar oyuncusuyla yakalandı! Aralarında 9 yaş fark var...

Bir dönem Aslı Enver ve Özcan Deniz'in başrol paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakterine hayat veren oyuncu Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar'ın Tekin'i ile Cihangir'deki bir mekanda yakalandı.

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İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar oyuncusuyla yakalandı! Aralarında 9 yaş fark var...

Hürriyet'in haberine göre, 33 yaşındaki Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay'ı gece boyunca öpücüklere boğdu.
Mekan çıkışı soruları yanıtlamayan çift muhabirlere "İyi geceler" demekle yetindi.

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar oyuncusuyla yakalandı! Aralarında 9 yaş fark var...

DİLARA AKSÜYEK VE ONUR BAY

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar oyuncusuyla yakalandı! Aralarında 9 yaş fark var...

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İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar oyuncusuyla yakalandı! Aralarında 9 yaş fark var...

ENGİN AKYÜREK VE SEVGİLİSİ TÜLİN YAZKAN

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan oyuncu Engin Akyürek'in, rol arkadaşı Tülin Yazkan ile sevgili olduğu iddia edilmiş, ünlü çifti hayranları Taksim'de el ele yürürken fark etmişlerdi.

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