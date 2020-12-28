Çarşamba akşamları reyting rekorları kırmaya devam eden Kuruluş Osman dizisinin 40. bölüm 2. fragmanı bugün ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Fragmanda Ertuğrul Bey'in vefatı üzerine yeni beyin belli olduğu görülüyor. Osman Bey büyük bir ittifakla Kayı Obası'nın başına geçiyor. Fragmanda Gündüz Bey'in "Kayı'nın selametinin kimde olduğu bellidir. Kulucahisar'ı 2 defa kim fethettiyse, Söğüt'ü kim kurtardıysa Kayı Beyi odur." sözleri dikkat çekiyor. Ayrıca bey olan Osman Bey'e baba dostu Bamsı Bey de önemli nasihatlerde bulunuyor. İşte Kuruluş Osman 40. bölüm 2. fragmanında yaşanacak olaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Beyimiz öldü! Ertuğrul Beyimiz öldü!"

Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir.

Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar. Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur.