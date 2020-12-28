KEMAL DOĞULU DOYA DOYA MODA'DAN NEDEN AYRILDI?

Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın duyurduğu Exxen platformunda yeni bir projeye geçeceği için Doya Doya Moda programından ayrıldı. Yeni projesini sosyal medya hesabından duyuran Kemal Doğulu 1 Ocak'ta başlayacak olan Exxen'e geçecek. Yerine ise kimin geleceği henüz belli değil.

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Kemal Doğulu'nun yeni projesinin adı "Kemal Doğulu ile Büyük Değişim" olduğu düşünülüyor. İnstagram hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:"Kemal Doğulu ile Büyük DeğişimSize "Bu ben miyim" dedirtecek büyük değişimler için hazır mısınız?Hikayelerinizle birlikte başvurularınızı bekliyoruz!"