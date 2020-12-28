Cuma günü haftanın finalinde Kemal Doğulu'nun yarışmadan ayrıldığını açıklamasının ardından duygusal bir veda yaşanmıştı. İzleyicilerle merakla yerine kimin geleceğini araştırıyordu ve belli oldu. Artık o koltukta Hande Acar Demir oturacak, eleştirileri yaparak puanlarını verecek. Doya Doya Moda yeni jüri kim? Doya Doya Moda jürisi Hande Demir Acar kimdir, kaç yaşında? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.
HANDE DEMİR ACAR KİMDİR?
1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hande Acar, Işık Lisesi mezunu. Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde eğitimini tamamlayan Acar'ın hayali bir gün anahaber bülteni sunmaktı. Ancak hayat çok da planladığı gibi gitmedi. Henüz 22 yaşındayken üniversitede aşık olduğu, İş insanı Erdinç Acar ile dünyaevine girdi. Evliliğinin ilk senesinde kucağına ilk çocuğunu aldı.
İlk parasını yıllar önce açtığı ikinci el butiği sayesinde kazandı. Aslan, Masal ve Mavi, adlı üç çocuk annesi 36 yaşındaki Hande Acar'ınInstagram'da 100 binin üzerinde takipçisi var.Hande-Erdinç Acar,ile 2006'da evlenmiş, 2010'da boşanmıştı. 2011'de ikinci kez nikah masasına oturmuşlardı. Ancak ikili Temmuz 2020'de evliliklerine son noktayı koydu.Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Acar'la, işadamı Teoman Demir'in kızı Hande Demir, Las Vegas'ta evlendi.
KEMAL DOĞULU DOYA DOYA MODA'DAN NEDEN AYRILDI?
Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın duyurduğu Exxen platformunda yeni bir projeye geçeceği için Doya Doya Moda programından ayrıldı. Yeni projesini sosyal medya hesabından duyuran Kemal Doğulu 1 Ocak'ta başlayacak olan Exxen'e geçecek. Yerine ise kimin geleceği henüz belli değil.
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Kemal Doğulu'nun yeni projesinin adı "Kemal Doğulu ile Büyük Değişim" olduğu düşünülüyor. İnstagram hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:"Kemal Doğulu ile Büyük DeğişimSize "Bu ben miyim" dedirtecek büyük değişimler için hazır mısınız?Hikayelerinizle birlikte başvurularınızı bekliyoruz!"