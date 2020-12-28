Aslıhan Gürbüz'den çok sert evlilik açıklaması! Meğer Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı ile hiç evlenmemiş... Sık sık kavga ettikleri iddia edilen Aslıhan Gürbüz ile Kerem Kupacı, 2014 yılında 2,5 yıllık ilişkilerini sonlandırmıştı. Bu ilişki ise Aslıhan Gürbüz ile Kerem Kupacı'nın evli olduğu yönünde hafızalarda yer etti. Yeniden gündeme gelen Aslıhan Gürbüz ile Kerem Kupacı'nın evlilik iddiası na Aslıhan Gürbüz açtı ağzını yumdu gözünü!
Oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün yıllar önce Kerem Kupacı ile evli olduğu iddiası yeniden gündeme geldi. Konu hakkında açıklama yapan Gürbüz, "10 yıldır evlenmemiş kadına boşanmış muamelesi yapıyorsunuz" diyerek bu haberlere tepki gösterdi.
Yıllardır kamuoyunda Aslıhan Gürbüz'ün 2011-2014 yılları arasında 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Pikaçu Kerem' karakterini canlandırarak hafızalarda yer edinen Kerem Kupacı ile evli olduğu biliniyordu. Ancak olayın iç yüzü bambaşka çıktı.
Instagram'da hakkında yapılan evlilik haberlerinden birine cevap veren Aslıhan Gürbüz, rahatsızlık duyduğu konu hakkında açıklama yaptı
Gürbüz, bu haberlerle ilgili, "Gerçekten sıkmadı mı bu yalan haber? Bu konu ile ilgili resmi bir belge var mı mesela elinizde o dönemle ile ilgili? Yoksa 4 kişinin eğlendiği bir andan bir görüntü ile 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz? Mahallede ki gıybetçi teyzelerin kulaktan kulağa, yalan yanlış yaydığı türden bir saçmalığı, her yeni işimde 'şok haber' başlığı ile vermek hoşunuza gidiyor ise bilemem. Ama ben sıkıldım ve sessiz kalamıyorum artık, ben de insanım be" dedi.